Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.

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El sorteo número 18891 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 6445, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6445

2° 3802

3° 3970

4° 7897

5° 9453

6° 9445

7° 5306

8° 1354

9° 8871

10° 4057

11° 2594

12° 8838

13° 5899

14° 7152

15° 3409

16° 7878

17° 5773

18° 6191

19° 8190

20° 2891