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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.

Este miércoles 16 de septiembre se realizó el sorteo número 18891 de la quiniela matutina, donde el número a la cabeza fue 6445, correspondiente a "A primera (El Vino)". Conocé todos los resultados.

16/09/2026 | 15:11Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18891 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 6445, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6445
2° 3802
3° 3970
4° 7897
5° 9453
6° 9445
7° 5306
8° 1354
9° 8871
10° 4057
11° 2594
12° 8838
13° 5899
14° 7152
15° 3409
16° 7878
17° 5773
18° 6191
19° 8190
20° 2891

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18891 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 16 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6445.

¿Qué significa el número 6445?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (El Vino)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 6445, 2° 3802, 3° 3970, 4° 7897, 5° 9453.

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