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Femicidio en Santa Fe: una joven de 20 años murió tras ser incendiada mientras dormía

Naiara Esperanza Coronel, de 20 años, falleció con el 90% de su cuerpo quemado tras ser prendida fuego por su pareja en Santa Fe.

16/09/2026 | 14:57Redacción Cadena 3

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Femicidio en Santa Fe: una joven de 20 años murió tras ser incendiada mientras dormía

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Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Un hombre de 34 años ha sido imputado este miércoles por el femicidio de su pareja, quien presuntamente fue prendida fuego mientras dormía en una vivienda del barrio 12 de Octubre, al sur de la ciudad de Santa Fe. La víctima, identificada como Naiara Esperanza Coronel, de 20 años, falleció con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

El trágico suceso ocurrió durante la madrugada del lunes 7 de septiembre en el domicilio donde la joven convivía con "E.E.C.", ubicado en la calle Estrada al 1900. El implicado, según las investigaciones, arrojó líquido inflamable sobre la joven como acelerante para incinerarla mientras ella dormía en su habitación, según informó el portal del diario La Capital.

Naiara fue trasladada de urgencia al Hospital Cullen, donde finalmente falleció a causa de una falla multiorgánica. El sindicado, quien también sufrió quemaduras de primer grado, la acompañó hasta el hospital, donde se ordenó su detención.

La fiscal Natalia Giordano imputó al sospechoso por el delito de homicidio doloso calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer al mediar violencia de género (femicidio). Esta acusación conlleva una pena máxima de prisión perpetua.

La audiencia se llevó a cabo este miércoles en los Tribunales de la capital provincial, presidida por el juez Luis Octavio Silva. Giordano anticipó que solicitará la prisión preventiva del imputado y declaró a la prensa: "Es evidente que su objetivo fue matar a su pareja, a quien le produjo quemaduras de entre el 85 y el 90% del cuerpo".

"A partir de múltiples diligencias que realizamos, pudimos avanzar con la teoría del ataque femicida", concluyó la funcionaria judicial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Una joven fue incendiada por su pareja mientras dormía, lo que resultó en su muerte.

¿Quién es la víctima?
Naiara Esperanza Coronel, de 20 años, sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo.

¿Cuándo sucedió el hecho?
El ataque ocurrió en la madrugada del lunes 7 de septiembre.

¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En el barrio 12 de Octubre, Santa Fe, en la vivienda de la pareja.

¿Qué medidas se tomaron?
El hombre fue imputado por femicidio y se solicitará prisión preventiva.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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