En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Falleció la esposa de Ronald Koeman, quien estuvo a su lado desde la adolescencia

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del director técnico neerlandés.

16/09/2026 | 13:21Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Koeman despidió a su esposa.

FOTO: Koeman despidió a su esposa.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) — El director técnico neerlandés Ronald Koeman despidió a su esposa Bertina Boddeveld, quien murió tras batallar contra una dura enfermedad.

"Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita: Bartina Koeman - Boddeveld (30 enero 1961 - 15 septiembre 2026). Familia Koeman", fue el mensaje que compartió en sus redes sociales Koeman, quien dirigió a la selección de Países Bajos durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde quedó eliminada en 16avos de final ante Marruecos.

Bertina y Koeman se conocieron en 1980, cuando el jugador tenía solo 17 años y se desempeñaba en el Ajax de los Países Bajos, donde daba sus primeros pasos como profesional.

Cinco años después tomaron la decisión de casarse y tuvieron tres hijos: Debbie, Tim y Ronald Jr.

Bertina fue diagnosticada con cáncer de mama en 2010 y, pese a que la enfermedad remitió tras los primeros tratamientos que se realizó, en los últimos años se extendió a otros órganos.

Lectura rápida

¿Quién falleció?
La esposa de Ronald Koeman, Bertina Boddeveld, murió tras una larga enfermedad.

¿Cuándo ocurrió?
El fallecimiento se confirmó el 15 de septiembre de 2026.

¿Cómo se conocieron?
Bertina y Ronald Koeman se conocieron en 1980, cuando él tenía 17 años.

¿Cuántos hijos tuvieron?
La pareja tuvo tres hijos: Debbie, Tim y Ronald Jr.

¿Qué enfermedad padecía?
Bertina fue diagnosticada con cáncer de mama en 2010, que se extendió a otros órganos en los últimos años.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf