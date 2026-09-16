Falleció la esposa de Ronald Koeman, quien estuvo a su lado desde la adolescencia

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) — El director técnico neerlandés Ronald Koeman despidió a su esposa Bertina Boddeveld, quien murió tras batallar contra una dura enfermedad.

"Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita: Bartina Koeman - Boddeveld (30 enero 1961 - 15 septiembre 2026). Familia Koeman", fue el mensaje que compartió en sus redes sociales Koeman, quien dirigió a la selección de Países Bajos durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde quedó eliminada en 16avos de final ante Marruecos.

Bertina y Koeman se conocieron en 1980, cuando el jugador tenía solo 17 años y se desempeñaba en el Ajax de los Países Bajos, donde daba sus primeros pasos como profesional.

Cinco años después tomaron la decisión de casarse y tuvieron tres hijos: Debbie, Tim y Ronald Jr.

Bertina fue diagnosticada con cáncer de mama en 2010 y, pese a que la enfermedad remitió tras los primeros tratamientos que se realizó, en los últimos años se extendió a otros órganos.