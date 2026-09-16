Falleció la esposa de Ronald Koeman, quien estuvo a su lado desde la adolescencia
La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del director técnico neerlandés.
FOTO: Koeman despidió a su esposa.
Buenos Aires, 16 septiembre (NA) — El director técnico neerlandés Ronald Koeman despidió a su esposa Bertina Boddeveld, quien murió tras batallar contra una dura enfermedad.
"Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita: Bartina Koeman - Boddeveld (30 enero 1961 - 15 septiembre 2026). Familia Koeman", fue el mensaje que compartió en sus redes sociales Koeman, quien dirigió a la selección de Países Bajos durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde quedó eliminada en 16avos de final ante Marruecos.
Bertina y Koeman se conocieron en 1980, cuando el jugador tenía solo 17 años y se desempeñaba en el Ajax de los Países Bajos, donde daba sus primeros pasos como profesional.
Cinco años después tomaron la decisión de casarse y tuvieron tres hijos: Debbie, Tim y Ronald Jr.
Bertina fue diagnosticada con cáncer de mama en 2010 y, pese a que la enfermedad remitió tras los primeros tratamientos que se realizó, en los últimos años se extendió a otros órganos.
Lectura rápida
¿Quién falleció?
La esposa de Ronald Koeman, Bertina Boddeveld, murió tras una larga enfermedad.
¿Cuándo ocurrió?
El fallecimiento se confirmó el 15 de septiembre de 2026.
¿Cómo se conocieron?
Bertina y Ronald Koeman se conocieron en 1980, cuando él tenía 17 años.
¿Cuántos hijos tuvieron?
La pareja tuvo tres hijos: Debbie, Tim y Ronald Jr.
¿Qué enfermedad padecía?
Bertina fue diagnosticada con cáncer de mama en 2010, que se extendió a otros órganos en los últimos años.
[Fuente: Noticias Argentinas]