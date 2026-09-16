Max Hodak, cofundador de Neuralink, anticipa el fin de la era de las pantallas en Disrupt 2026

En el marco del evento TechCrunch Disrupt 2026, el cofundador de Neuralink, Max Hodak, compartió su visión sobre el futuro de la interacción entre humanos y máquinas, pronosticando el fin de la era de las pantallas. Durante su presentación, que se llevará a cabo en el escenario principal, Hodak argumentará que la próxima era tecnológica se basará en interfaces que se adaptan a los usuarios mediante interacciones cerebro-computadora.

Hodak, quien ha dedicado meses a avanzar en esta nueva visión, ha reclutado a un destacado neurobiólogo para liderar los primeros ensayos humanos en Estados Unidos de su interfaz cerebro-computadora biohíbrida. Este avance podría revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología, y Hodak compartirá los descubrimientos de su empresa ante más de 10,000 líderes tecnológicos, fundadores e inversores presentes en el evento.

La sesión titulada Más allá de las pantallas no solo explorará la teoría detrás de estas nuevas interfaces, sino que también se centrará en aplicaciones prácticas que podrían mejorar la calidad de vida de las personas. Desde el tratamiento de condiciones médicas hasta el aumento de capacidades cognitivas, las posibilidades son vastas.

El evento TechCrunch Disrupt 2026 se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el Moscone West de San Francisco, donde se reunirán más de 10,000 miembros de la comunidad de startups, incluyendo fundadores e inversores. Este año, el enfoque estará en la construcción de empresas de IA sostenibles, con programación centrada en IA que se extenderá a través de seis escenarios industriales.

Los interesados en asistir pueden asegurar su pase para Disrupt hoy mismo y ahorrar hasta $200 en su entrada. No pierda la oportunidad de escuchar a uno de los fundadores más ambiciosos de Silicon Valley explorar un futuro sin pantallas.