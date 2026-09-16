FOTO: Lunas cordobesas: música y danza se unen en una noche con artistas de la ciudad.

FOTO: Lunas cordobesas: música y danza se unen en una noche con artistas de la ciudad.

La música, el canto y la danza compartirán escenario el próximo miércoles 16 de septiembre en una propuesta que reunirá a destacados elencos artísticos de la ciudad.

Desde las 20, la Sala de las Américas será escenario de “Lunas cordobesas”, un espectáculo que tendrá como protagonistas al Coro Municipal de Córdoba, el Coro Municipal de Jóvenes y el Ballet Municipal de Córdoba, con la participación especial de la Orquesta Oceánica.

La presentación propone un encuentro inédito entre tres elencos municipales y una agrupación invitada, con artistas de distintas generaciones y disciplinas reunidos para celebrar la producción cultural de Córdoba.

Una noche de música, danza y encuentro

“Lunas cordobesas” fue concebido como una celebración de la identidad cultural cordobesa a través de las voces, la música y el movimiento.

Será la primera vez que los tres elencos municipales compartan una presentación de estas características, en una propuesta que busca generar un espacio de encuentro entre distintas expresiones artísticas.

El público podrá disfrutar de una noche que combinará el trabajo coral, la interpretación musical y la danza, con la participación de artistas que desarrollan su actividad en la ciudad.

El Coro Municipal de Jóvenes, rumbo a una nueva gira

El espectáculo tendrá además un objetivo especial: acompañar al Coro Municipal de Jóvenes en el proyecto artístico que desarrollará durante los próximos meses.

El elenco emprenderá una gira que incluirá presentaciones en la provincia de Salta y tendrá como destino final Chile, donde participará del Festival Internacional de Coros Mario Baeza.

El encuentro es organizado por la Asociación Latinoamericana de Canto Coral de Chile (ALACC Chile) y reúne agrupaciones corales de distintos lugares para compartir conciertos, experiencias y actividades de formación.

Una invitación que llegó después de un premio

La participación del coro cordobés en el festival chileno surgió luego de su presentación en San Juan Canta, donde obtuvo el Primer Premio en Música Coral Popular.

A partir de esa distinción llegó la invitación para formar parte del Festival Mario Baeza, que representa una nueva oportunidad para el elenco de ampliar su experiencia artística y establecer vínculos con otras agrupaciones.

Para sus integrantes, la gira significará también llevar el trabajo desarrollado durante los últimos años a nuevos escenarios y públicos, además de representar a Córdoba en un ámbito internacional.

Cómo será “Lunas cordobesas”

La función se realizará el miércoles 16 de septiembre, a las 20, en la Sala de las Américas.

La propuesta reunirá en una misma noche al Coro Municipal de Córdoba, el Coro Municipal de Jóvenes, el Ballet Municipal de Córdoba y la Orquesta Oceánica.

Además de disfrutar del espectáculo, la presentación permitirá acompañar al Coro Municipal de Jóvenes en el comienzo de un nuevo desafío artístico, marcado por la formación, el intercambio cultural y la llegada a nuevos escenarios.