Zadie Smith presenta "Muertos y vivos": un ensayo sobre la complejidad del presente

A lo largo de sus libros de no ficción como Cambiar de idea o Con total libertad, Zadie Smith ha demostrado una atención radical hacia el mundo que la rodea y un compromiso constante con las preguntas que definen nuestra época. Muertos y vivos prolonga y renueva esa mirada con una escritura que observa, cuestiona y conecta, siempre desde un lugar atento y profundamente consciente de la complejidad del presente.

En estos textos agudos y luminosos, Smith despliega su capacidad única para mirar la realidad con inteligencia, ironía y una sensibilidad que convierte cualquier tema en una invitación a pensar. Se acerca al arte contemporáneo, a las historias que nos propone el cine, a la música que marca a nuevas generaciones y a los paisajes urbanos que han acompañado su vida en Londres. Cada interés se transforma aquí en una reflexión clara, cercana y reveladora. Zadie Smith rinde homenaje también a las voces que marcaron su formación literaria, desde Joan Didion hasta Toni Morrison o Martin Amis, y analiza con lucidez y un humor sereno los cambios políticos que han transformado los últimos años a ambos lados del Atlántico. Su mirada crítica ilumina tanto las tensiones de nuestra época como las preguntas que atraviesan la experiencia individual.