Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 16 de septiembre

El clima en Tucumán para este miércoles 16 de septiembre se presenta con un **cielo despejado** y temperaturas agradables. La **temperatura actual** es de 21°, con una **sensación térmica** de 20°. La **humedad** se encuentra en un 43%, lo que contribuye a un ambiente cómodo para disfrutar del día. El **viento** sopla a 2.57 m/s desde el norte, y la **visibilidad** es óptima, alcanzando los 10000 metros.

En cuanto a las **temperaturas** del día, se espera una **mínima** de 11° y una **máxima** de 26°. Este rango de temperaturas permitirá que los tucumanos disfruten de un día cálido, ideal para actividades al aire libre. La **presión atmosférica** se mantiene en 1018 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones. El jueves 17 de septiembre, se anticipa un cielo **nublado** con una **mínima** de 14° y una **máxima** de 26°. El viernes 18, las temperaturas aumentarán ligeramente, alcanzando una **mínima** de 16° y una **máxima** de 28°, también con cielo **nublado**. El fin de semana se presentará con un clima más cálido, alcanzando los 30° el domingo 20, con cielo **despejado**.

Es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la variabilidad puede afectar las actividades diarias. Se recomienda a la población disfrutar del buen clima de este miércoles y prepararse para los cambios que se avecinan en los días siguientes.