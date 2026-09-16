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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre, Santa Fe presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 8° y 22°. Se espera cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

16/09/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de cielo despejado, con una temperatura actual de 18° y una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 61%, con una visibilidad de 10,000 m. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles óptimos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 17 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 25° con cielo despejado. Para el viernes 18, la mínima será de 12° y la máxima de 26°, con cielo nublado. El sábado 19, las temperaturas oscilarán entre 14° y 27°, también con cielo nublado. Finalmente, el domingo 20, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 29°, con algunas nubes dispersas.

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