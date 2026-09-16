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Destino San Javier llega al Quality con "De Cerca": intimidad, emotividad y grandes clásicos

El trío folclórico se presentará el 2 de octubre. Prometen un espectáculo interactivo cargado de historias del público, vivencias personales y canciones heredadas.

16/09/2026 | 12:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Destino San Javier pasó por los estudios de Cadena 3 en Juntos.

FOTO: Destino San Javier pasó por los estudios de Cadena 3 en Juntos.

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  1.

    Audio. Destino San Javier ofrece un espectáculo único el 2 de octubre en Quality Espacio de Córdoba

    Cadena 3

    Episodios

El popular trío folclórico Destino San Javier se presentará en Córdoba el próximo 2 de octubre a las 20.30 en el Espacio Quality, donde desplegará su nuevo concepto de espectáculo titulado "De Cerca".

La propuesta busca alejarse de los formatos tradicionales para construir una experiencia íntima e interactiva, atravesada por las vivencias de los propios espectadores y el legado musical de sus familias.

Los músicos explicaron que la propuesta del show trasciende el repertorio habitual para enfocarse en la conexión directa y el significado de cada obra en la vida de la gente.

"El show 'De cerca' no es porque se llama así nomás. Es algo realmente muy fuerte que vivimos, un show muy diferente. La gente nos cuenta sus experiencias, las canciones de nuestros padres o las nuestras. Son anécdotas y vivencias que nos atraviesan y nos hacen entender lo importante que fueron esas canciones", señalaron.

Durante su paso por los estudios de Cadena 3, los artistas repasaron pasajes emotivos sobre el valor curativo de la música y su impacto en momentos complejos de la vida.

En un adelanto exclusivo e improvisado en vivo, el grupo interpretó canciones emblemáticas del folclore argentino como "Jesús María cantará", "La Oma" y "A Monteros". Las entradas para el concierto del 2 de octubre ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta oficiales del Quality.

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Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? El trío folclórico Destino San Javier se presentará con su espectáculo "De Cerca".

¿Quiénes son los artistas involucrados? El evento es protagonizado por el trío folclórico Destino San Javier.

¿Cuándo será la presentación? La presentación está programada para el 2 de octubre a las 20.30.

¿Dónde se realizará el espectáculo? El espectáculo se llevará a cabo en el Espacio Quality de Córdoba.

¿Cómo se puede adquirir las entradas? Las entradas están disponibles a través de los canales de venta oficiales del Quality.

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