Destino San Javier llega al Quality con "De Cerca": intimidad, emotividad y grandes clásicos

El popular trío folclórico Destino San Javier se presentará en Córdoba el próximo 2 de octubre a las 20.30 en el Espacio Quality, donde desplegará su nuevo concepto de espectáculo titulado "De Cerca".

La propuesta busca alejarse de los formatos tradicionales para construir una experiencia íntima e interactiva, atravesada por las vivencias de los propios espectadores y el legado musical de sus familias.

Los músicos explicaron que la propuesta del show trasciende el repertorio habitual para enfocarse en la conexión directa y el significado de cada obra en la vida de la gente.

"El show 'De cerca' no es porque se llama así nomás. Es algo realmente muy fuerte que vivimos, un show muy diferente. La gente nos cuenta sus experiencias, las canciones de nuestros padres o las nuestras. Son anécdotas y vivencias que nos atraviesan y nos hacen entender lo importante que fueron esas canciones", señalaron.

Durante su paso por los estudios de Cadena 3, los artistas repasaron pasajes emotivos sobre el valor curativo de la música y su impacto en momentos complejos de la vida.

En un adelanto exclusivo e improvisado en vivo, el grupo interpretó canciones emblemáticas del folclore argentino como "Jesús María cantará", "La Oma" y "A Monteros". Las entradas para el concierto del 2 de octubre ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta oficiales del Quality.

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