La cordobesa que hizo historia en la gastronomía mundial con los sabores de su tierra

La chef cordobesa Carito Lourenço, nacida en Río Cuarto, construyó en España una carrera que combina cocina, emprendimientos y formación de profesionales. Al frente de Fierro, el restaurante que fundó en Valencia junto a su pareja y socio, Germán Carrizo, se convirtió en la primera cocinera argentina en obtener una estrella Michelin.

En diálogo con Cadena 3, recordó la emoción por el reconocimiento, aunque hizo una aclaración sobre quién recibe la distinción: "En realidad se lo dan al restaurante. Yo comparto restaurante con Germán". Para ambos, argentinos, el premio también significó una oportunidad de representar al país y a su gastronomía.

Fierro obtuvo su primera estrella para la edición 2022 de la guía, presentada en diciembre de 2021. Se trata de una de las distinciones más prestigiosas de la gastronomía internacional.

Lourenço contó que, durante aquella celebración, todavía no tenía conciencia del hito que representaba para las cocineras argentinas. Al compartir la noche con colegas que ya tenían estrellas, advirtieron que todos eran hombres. Después de buscar información, confirmaron que ella era la primera mujer argentina en alcanzar ese reconocimiento.

Su llegada a España, hace unos 20 años, estuvo vinculada con una oportunidad de formación y trabajo. "Vine a través de un convenio laboral de estudios", explicó. Como entonces no tenía nacionalidad española, ese acuerdo le permitió comenzar su recorrido profesional en el país.

"Ese fue el puente", recordó. A partir de allí trabajó en restaurantes y profundizó el aprendizaje práctico, una etapa que, según destacó, es muy diferente de la formación recibida en una escuela de cocina.

Fierro está en el barrio valenciano de Ruzafa, cerca de su mercado de productos frescos. Esa ubicación acompaña una propuesta que combina ingredientes mediterráneos con las raíces argentinas de sus fundadores.

En esa cocina tienen un lugar central los recuerdos de las comidas familiares. "El maíz es un ingrediente que para mí representa mucho de la gastronomía de Córdoba", afirmó. Contó que, cuando abrieron el restaurante hace 11 años, comenzaron a sembrarlo para poder consumirlo e incorporarlo como una parte importante del menú.

También mencionó la bagna cauda, el chimichurri y una reinterpretación de la cremona, transformada en el pan que sirven en Fierro. "Son todas cosas que nos representan a nosotros y que a la gente le encantan también cuando las prueba", sostuvo.

El crecimiento empresarial de Lourenço y Carrizo se articula a través de Tándem Gastronómico, desde donde desarrollaron distintos proyectos de restauración, pastelería y asesoramiento. Entre sus iniciativas también figuran Maipi y La Oficina de Carito y Germán.

Según explicó, Fierro convive con otros tres restaurantes de estilos y precios diferentes. "Tenemos desde 30 euros hasta lo más caro, que sería Fierro", señaló sobre el gasto por comensal. Aunque las propuestas cambian, aseguró que todas conservan referencias a la cocina argentina: "Para nosotros es fundamental".

La formación ocupa otro lugar importante en su actividad. Lourenço impartió clases y actualmente concentra esa tarea en másteres y participaciones esporádicas. Además, junto a Carrizo brinda consultoría para ayudar a emprendedores y restaurantes a mejorar su funcionamiento. "Siempre estamos en un contacto muy estrecho con equipos que están en crecimiento, en formación", explicó.

Su trayectoria también incluye su designación como embajadora de Marca País Argentina y la participación en acciones de promoción de la gastronomía nacional en el exterior, entre ellas el encuentro Madrid Fusión.

Consultada sobre las posibilidades de desarrollo del país, destacó que la llegada de la Guía Michelin contribuyó a poner en valor la cocina argentina. También subrayó el potencial del sector y la cantidad de profesionales que apuestan por él. "Yo creo que sí es posible y que ojalá que sea en Córdoba", expresó.

Al cierre, ante la posibilidad de volver a su provincia, dejó un deseo: "Me encantaría. Es uno de los sueños futuros".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Guillermo López.