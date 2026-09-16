El fútbol brasileño, a un paso de un hito inédito en la Copa Libertadores

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- Los equipos brasileños están muy cerca de conseguir un logro increíble en esta edición de la Copa Libertadores, lo que demostraría aún más cuánto dominan en el torneo de clubes más importante del continente.

Esto se debe a que hay chances concretas de que los cuatro equipos semifinalistas sean de un mismo país, algo que no ocurrió nunca en la historia.

El primer clasificado se definió este martes por la noche, luego de que Fluminense se impusiera por 3-2 en el global sobre Platense.

Este martes podría darse la clasificación a semis de otros dos equipos brasileros. Primero, a las 19, el Palmeiras visitará a Liga de Quito de Ecuador con el objetivo de hacer valer el 2-0 que consiguió en la ida.

Unas horas después, a las 21:30, el Corinthians irá por la clasificación cuando reciba a Estudiantes de La Plata en una serie que por ahora está igualada 1-1.

Finalmente, el jueves será el turno del Flamengo, ganador de tres de las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores, que a las 21:30 jugará como local ante Independiente del Valle de Ecuador en una serie muy inclinada a su favor gracias a su victoria 2-0 como visitante.

Esto remarca el dominio de los equipos brasileños, que en los últimos años tuvieron a tres representantes en semis durante las ediciones de 2021, 2022 y 2023, aunque nunca ocurrió que los cuatro sean del mismo país.

Como si esto fuera poco, los equipos de Brasil ganaron las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores. Flamengo lo hizo en 2019, 2022 y 2025, Palmeiras en 2020 y 2021, Fluminense en 2023 y Botafogo en 2024.