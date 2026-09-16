Balaceras y extorsiones: el "gerente" de la banda de Ludueña fue condenado a 33 años

FOTO: Jonatan "Peco" Almada fue condenado a 33 años de prisión por accionar delictivo en Empalme y Ludueña

El Tribunal de Juicio integrado por los jueces Sosa, Valdés Tietjen y Aliau condenó este miércoles a Jonatan A., de 34 años, a 33 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por igual período, al finalizar el juicio oral desarrollado en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El fallo consideró acreditada su responsabilidad como organizador de una asociación ilícita que, según la acusación, operaba principalmente en los barrios Ludueña y Empalme Graneros y se dedicaba a una variedad de delitos, entre ellos extorsiones, amenazas, ataques armados, usurpaciones y comercialización de estupefacientes.

Jonatan A. fue condenado además por tenencia ilegal de un arma de fuego de guerra, amenazas calificadas, amenazas coactivas calificadas en carácter de instigador, extorsión agravada por el uso de arma de fuego y abuso de armas, en todos los casos conforme a las calificaciones establecidas por el tribunal.

La investigación fiscal había descripto una estructura con distintos niveles de organización, integrada por personas detenidas y otras que actuaban en libertad. De acuerdo con la acusación, algunos de sus principales referentes impartían órdenes desde la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero, mientras que otros integrantes se encargaban de ejecutarlas en distintos sectores de Rosario.

En ese esquema, la Fiscalía ubicó a Jonatan A. entre los organizadores y le atribuyó funciones vinculadas con la administración de dinero y estupefacientes, la custodia de armas y la coordinación de amenazas y extorsiones.

Extorsiones, ataques y armas

Uno de los episodios centrales del juicio fue una serie de ataques contra una víctima a la que, según la acusación, se buscó obligar a abandonar su vivienda mediante amenazas, disparos y un intento de ocupación del inmueble.

También se analizó una extorsión en la que la víctima habría sido obligada, bajo amenazas y ataques armados, a entregar dinero y un automóvil Ford Fiesta.

Otro de los hechos atribuidos a Jonatan A. fue la planificación de una balacera contra una vivienda de San Lorenzo al 5100, ocurrida en agosto de 2022. Según la acusación, el acusado habría facilitado un automóvil utilizado para concretar el ataque.

Durante un allanamiento realizado el 22 de agosto de 2022 en una vivienda de calle French al 1300, los investigadores secuestraron, entre otros elementos, una pistola calibre 9 milímetros, municiones, dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes y un cuaderno con anotaciones que, según la Fiscalía, estaba relacionado con la actividad de la organización.

Amenazas contra funcionarios

La causa también investigó una serie de intimidaciones dirigidas contra funcionarios del Ministerio Público de la Acusación durante agosto y septiembre de 2022. Los episodios incluyeron el hallazgo de panfletos con amenazas en dependencias públicas y daños contra un edificio municipal.

Según la acusación, la finalidad era amedrentar a funcionarios que intervenían en investigaciones contra organizaciones criminales.

El tribunal descartó parte de la acusación

La sentencia no hizo lugar a todos los cargos formulados por la Fiscalía. Jonatan A. fue absuelto por una extorsión agravada en grado de tentativa, una usurpación y un homicidio en grado de tentativa con arma de fuego, este último atribuido en carácter de instigador.

El juicio había comenzado el 20 de julio de 2026. La Fiscalía había solicitado para el acusado una pena de 40 años de prisión efectiva.

La condena de Jonatan A. se suma a las dictadas contra otros integrantes de la estructura investigada, entre ellos César Matías, Andy Benítez, Julián Aguirre, Oscar Ramírez, Mauro Gerez, Sergio Bareiro y Bruno Escudero, quienes recibieron distintas penas de prisión por su participación en los hechos juzgados.