Mitos de la preparación física: "El sexo previo a competir no baja el rendimiento"
El preparador físico Guido Pérez habló en Cadena 3 sobre uno de los mitos más instalados en el deporte de alto rendimiento, alimentado en las últimas horas por una declaración de Franco Colapinto.
16/09/2026 | 17:18Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto junto a Briatore, jefe del equipo Alpine.
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Audio. Sexo en el deporte de alto rendimiento: lo analizó Guido Pérez especialista en preparación física.
Estadio 3
¿Hay que evitar las relaciones sexuales antes de un partido o una competencia? Durante décadas, entrenadores y deportistas sostuvieron que la abstinencia previa podía favorecer el rendimiento. Sin embargo, el preparador físico Guido Pérez planteó una mirada diferente en el segmento especial dedicado a la salud deportiva en Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, y puso en discusión uno de los mitos más persistentes del deporte.
Según explicó, una relación sexual no representa un desgaste físico significativo para un deportista sano. La comparó, en términos generales de gasto energético, con una caminata moderada de aproximadamente media hora y señaló que la actividad sexual implica un esfuerzo físico que incluye aumento de la frecuencia cardíaca y vasodilatación, pero que no supone una demanda comparable con la de una competencia deportiva.
Uno de los puntos centrales de la conversación fue la creencia de que la eyaculación provoca una disminución de testosterona capaz de afectar la fuerza o el rendimiento. Pérez cuestionó esa asociación y explicó que la testosterona es una hormona vinculada, entre otras funciones, al desarrollo muscular y que su producción no se agota por una relación sexual.
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El preparador físico también destacó otro aspecto que puede resultar relevante para un deportista: el efecto psicológico. Una relación sexual satisfactoria puede favorecer la relajación y disminuir el estrés, aunque advirtió que el verdadero problema no estaría en el acto sexual en sí, sino en los hábitos que puedan acompañarlo.
En ese sentido, señaló que una relación durante la noche previa a una competencia no debería representar un inconveniente si permite después descansar adecuadamente. La situación cambia si la actividad sexual implica trasnochar, consumir alcohol o alterar el descanso, factores que sí pueden afectar la preparación para competir.
La discusión también alcanzó al fútbol profesional. Pérez recordó que durante mucho tiempo algunos entrenadores restringieron el contacto de los jugadores con sus parejas durante las concentraciones, mientras otros fueron más permisivos. Para el especialista, esas decisiones estuvieron atravesadas en buena medida por creencias instaladas y no necesariamente por evidencia científica.
La charla incluyó además una referencia a los Juegos Olímpicos y a la distribución de preservativos entre los atletas, una medida destinada principalmente a la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos y que refleja la naturalidad con la que actualmente se aborda la sexualidad en el ámbito deportivo.
El descanso, por encima del mito
Para Pérez, el punto fundamental no es la abstinencia sino el equilibrio. Una actividad sexual normal, seguida de un descanso suficiente, no debería ser considerada incompatible con el deporte de alto rendimiento.
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El especialista también remarcó que los deportistas jóvenes necesitan recibir información adecuada para evitar que los viejos mitos se conviertan en fuentes de presión o ansiedad.
En las divisiones formativas, sostuvo, el abordaje de la sexualidad debería formar parte de una educación integral, con acompañamiento profesional.
La conclusión de la entrevista fue clara: el sexo, por sí mismo, no va “en contra” de la práctica deportiva. Lo que puede perjudicar el rendimiento es aquello que interfiera con la recuperación, el sueño, la alimentación o la preparación previa a la competencia.
Lectura rápida
¿Qué se discute sobre las relaciones sexuales antes de competir? Se debate si deben evitarse, ya que algunos creen que la abstinencia mejora el rendimiento.
¿Quién es el experto que ofrece una nueva perspectiva? El preparador físico Guido Pérez expone su visión en una entrevista.
¿Cuándo se considera que la actividad sexual puede ser un problema? Cuando interfiere con el descanso, el sueño o la alimentación antes de la competencia.
¿Dónde se mencionan las creencias sobre el sexo en el deporte? En el contexto del fútbol profesional y los Juegos Olímpicos.
¿Por qué es importante la educación sobre sexualidad en deportistas jóvenes? Para prevenir que los mitos generen presión o ansiedad en su rendimiento.