Son cuatrillizos, remeros y medallistas: la asombrosa historia de los hermanos Abraham

FOTO: Los hermanos Abraham, remeros y medallistas en los Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos dejaron una historia tan particular como destacada: Antonia, Melita, Alfredo e Ignacio Abraham son cuatrillizos, compiten en remo y todos consiguieron medallas.

Los cuatro hermanos representan a Chile y encontraron en este deporte una pasión que comparten desde chicos. Antonia y Melita fueron las más destacadas en esta edición, con dos medallas de oro cada una. Alfredo también se consagró campeón, mientras que Ignacio consiguió una presea de plata.

“Mis padres nos pusieron en el mismo deporte porque era más fácil buscarnos a todos en el mismo lugar. Nos quedamos en el remo. Probamos otros deportes: atletismo, básquet, handball”, contó Alfredo Abraham a Cadena 3.

Una pasión que nació de chicos

Los hermanos probaron distintas disciplinas antes de encontrar su lugar en el remo. Antonia y Melita contaron a Cadena 3 que practicaron varios deportes hasta que, a los 10 años, conocieron el que finalmente elegirían para sus carreras.

“Al principio no nos gustó tanto y después empezamos a ganar en Chile y nos fue gustando más”, explicó Ignacio.

El remero también destacó el vínculo con sus hermanos y, especialmente, con Antonia y Melita, quienes ya tuvieron experiencia en Juegos Olímpicos.

“Mis hermanas fueron a Juegos Olímpicos, están en un nivel superior. Con mi hermano nos llevamos súper bien y nos apoyamos mucho. El roce es parte de la competitividad y es bueno”, sostuvo.

Por su parte, Antonia y Melita resumieron el recorrido que las llevó a compartir el deporte con sus hermanos: “Hicimos varios deportes, pero nos decidimos por el remo. A los 10 años encontramos este deporte y nos quedamos para siempre”.

Entrevistas de Matías Arrieta