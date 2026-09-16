Eliminación de la Selección argentina en el Mundial Sub-20 femenino tras caer ante Corea del Sur

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- La Selección argentina sufrió una dura derrota por 1-0 ante Corea del Sur y quedó fuera del torneo en los octavos de final del Mundial Sub-20 de fútbol femenino 2026.

El único gol del encuentro fue anotado por Boem Yeju a los 33 minutos de la primera mitad en el estadio Arena Sosnowiec. Con este resultado, las surcoreanas avanzan a la siguiente fase y se enfrentarán a Italia, que superó a China en una tanda de penales.

La Selección argentina había clasificado en el segundo puesto del Grupo A, acumulando seis puntos, por debajo de Polonia. En la fase de grupos, comenzó con una derrota contundente ante Polonia por 3-0, pero luego se recuperó con una aplastante victoria por 8-0 sobre Benín y logró su clasificación con un agónico 3-2 ante México.

Por su parte, Corea del Sur finalizó en la misma posición en el Grupo C, con cuatro puntos, detrás de Francia. Las asiáticas lograron una victoria, un empate y una derrota en la fase de grupos.

Desde el inicio del partido, la posesión y las oportunidades fueron dominadas por Corea del Sur, que generó varias ocasiones claras. La arquera argentina, Priscila Siben, tuvo intervenciones destacadas para mantener el marcador en cero hasta el minuto 33.

El gol de Boem Yeju llegó tras un centro desde la derecha que fue mal despejado por la defensa argentina, quedando a disposición de la jugadora surcoreana, quien no dudó en convertir y dejar a la "Albiceleste" sin opciones.

Con el marcador en contra, el equipo dirigido por Cristiano Meloni intentó reaccionar rápidamente. Apenas dos minutos después del gol rival, Mercedes Diz estrelló un remate en el travesaño, mostrando que Argentina no se rendía fácilmente.

En la segunda mitad, Diz volvió a ser protagonista con dos cabezazos que no lograron concretar, uno de los cuales se fue al travesaño y el otro fue atajado por la arquera surcoreana.

La eliminación en octavos de final se repite para la Selección argentina, que había sufrido una dura derrota por 5-1 ante Alemania en el Mundial de Colombia 2023.