La Copa de Brasil podría pagar más que la Libertadores
El incremento tiene que ver con la venta de los derechos de TV. El ganador de la Copa Argentina recibe apenas algo más de 300 mil dólares.
16/09/2026 | 16:55Redacción Cadena 3
FOTO: La Copa do Brasil
La Copa de Brasil analiza incrementar significativamente la recompensa para su campeón a partir de la edición 2027.
La propuesta contempla que el ganador del torneo reciba alrededor de 27 millones de dólares, una cifra que superaría incluso el premio otorgado al campeón de la Copa Libertadores.
Actualmente, el equipo que conquista el máximo torneo de clubes de Sudamérica recibe cerca de 25 millones de dólares, por lo que la Copa de Brasil pasaría a ofrecer una recompensa económica sin precedentes en la región.
De concretarse esta medida, el certamen brasileño reforzaría aún más su atractivo deportivo y financiero, consolidándose como una de las competiciones más lucrativas del continente.
La posibilidad refleja el enorme crecimiento económico del fútbol brasileño en los últimos años, impulsado por contratos televisivos, patrocinios y una creciente capacidad de inversión de sus clubes.
LA COMPARACION CON COPA ARGENTINA
El campeón de la Copa Argentina 2026 ganará un acumulado de $496.600.000 pesos, a día de hoy unos 324.000 dólares.
Lectura rápida
¿Qué se analiza en la Copa de Brasil? La posibilidad de incrementar la recompensa para su campeón a partir de 2027.
¿Cuánto recibiría el campeón de la Copa de Brasil? Alrededor de 27 millones de dólares.
¿Cómo se compara este premio con la Copa Libertadores? Superaría el premio actual de la Copa Libertadores, que es de cerca de 25 millones de dólares.
¿Qué impacto tendría esta medida en el torneo? Reforzaría su atractivo deportivo y financiero, consolidándose como una de las competiciones más lucrativas del continente.
¿Cuál es el premio para el campeón de la Copa Argentina 2026? Un acumulado de $496.600.000 pesos, equivalentes a unos 324.000 dólares.