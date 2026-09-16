La Copa de Brasil podría pagar más que la Libertadores

La Copa de Brasil analiza incrementar significativamente la recompensa para su campeón a partir de la edición 2027.

La propuesta contempla que el ganador del torneo reciba alrededor de 27 millones de dólares, una cifra que superaría incluso el premio otorgado al campeón de la Copa Libertadores.

Actualmente, el equipo que conquista el máximo torneo de clubes de Sudamérica recibe cerca de 25 millones de dólares, por lo que la Copa de Brasil pasaría a ofrecer una recompensa económica sin precedentes en la región.

De concretarse esta medida, el certamen brasileño reforzaría aún más su atractivo deportivo y financiero, consolidándose como una de las competiciones más lucrativas del continente.

La posibilidad refleja el enorme crecimiento económico del fútbol brasileño en los últimos años, impulsado por contratos televisivos, patrocinios y una creciente capacidad de inversión de sus clubes.

LA COMPARACION CON COPA ARGENTINA

El campeón de la Copa Argentina 2026 ganará un acumulado de $496.600.000 pesos, a día de hoy unos 324.000 dólares.