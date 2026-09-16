Decenas de allanamientos por amenazas en banderas: 14 detenidos en Rosario

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó 54 allanamientos en Rosario en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la aparición de banderas con mensajes amenazantes en distintos establecimientos de la ciudad.

Los procedimientos, que contaron con la colaboración de la Policía Federal Argentina, permitieron avanzar sobre grupos vinculados con el narcomenudeo y hechos de violencia, y se saldaron con 14 detenidos, 15 armas de fuego, municiones, dispositivos celulares y cerca de un kilogramo de material estupefaciente secuestrado.

Los operativos se desplegaron desde el viernes de la semana pasada y continuaron durante los días posteriores, incluso mientras se realizaba la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos.

El fiscal Matías Merlo precisó que la rápida respuesta permitió desactivar un foco de conflicto generado a partir de las banderas: "Son mensajes que intentan emitir diferentes bandas que disputan espacios territoriales. Tuvimos una reacción inmediata y, en menos de 24 horas, concretamos la primera tanda de allanamientos".

De los detenidos, 11 quedaron a disposición de la Justicia Federal y los otros tres son investigados por el MPA. "Todos tienen vinculación directa con distintos actores del narcomenudeo y con el conflicto de violencia que se produce alrededor de la venta de estupefacientes", detalló Merlo, quien agregó que entre los involucrados hay menores de edad y personas con antecedentes policiales.

Según precisó, se trata de integrantes de distintos grupos territoriales de la zona sur de Rosario, algunos con referencias a facciones de Los Monos y de Los Menores.

El fiscal también aclaró que parte de los hechos investigados habría sido ordenada por personas que operaban desde lugares de detención federales y provinciales, aunque no se encontraban entre los presos de alto perfil. Además, destacó la detención de una persona requerida por la Justicia, concretada a partir de tareas de prevención en la vía pública y llamados al 911.