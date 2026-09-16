"El último tango tenía que ser en Argentina": el conmovedor video de AFA para la despedida de Messi

FOTO: La AFA compartió un conmovedor video para la despedida de Messi de la Selección Argentina

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó un conmovedor video que anticipa la despedida de Lionel Messi de la Selección: "El último tango".

"El último tango tenía que ser en Argentina. Porque hay bailes que solo se pueden terminar en casa", expresa el mensaje con el que la AFA empieza a vivir lo que será el último partido de Messi con la camiseta "Albiceleste".

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Este video incluye los momentos más significativos del astro argentino, que abarcan desde sus inicios en las categorías infantiles de Newell's hasta su consagración en el Mundial Sub 20 y los cuatro títulos que logró con la selección mayor entre 2021 y 2024, incluyendo dos Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Curiosamente, no se incluyen imágenes de su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde tuvo un papel fundamental en la obtención de la medalla de oro para Argentina.

El último partido de Messi en la Selección argentina está programado para el 6 de octubre en el Estadio Monumental, donde la "Albiceleste" se enfrentará a Benín en un amistoso.

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Messi anunció su retiro de la Selección el 31 de agosto, después de su destacada actuación en el Mundial 2026, donde contribuyó con ocho goles y cuatro asistencias para que Argentina alcanzara la final.

Esta brillante actuación le permitió, incluso, ser nominado nuevamente al Balón de Oro a sus 39 años, premio que ya había ganado en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.