El último baile, en su tierra: Messi fue citado a la selección y tendrá su adiós en el Monumental

FOTO: El astro rosarino podrá despedirse de la selección ante su gente.

El astro rosarino Lionel Messi, que anunció su retiro de la selección argentina el pasado 31 de agosto, fue invitado por la AFA para que forme parte del equipo dirigido por Lionel Scaloni para el último amistoso de la próxima Fecha FIFA, ante Benín en el Monumental, el próximo 6 de octubre, y figura en la lista de convocados para esa ventana internacional.

Así lo confirmó el presidente de AFA, Claudio Tapia: "Después de una charla con el técnico de la selección, tomamos la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, a nuestro capitán, para que pueda tener la despedida que se merece el 6 de octubre en Argentina".

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"Tras recibir su aceptación, invitamos también a todos los campeones del mundo que participaron con él del Mundial de Qatar", agregó.

De esta manera, el eterno capitán argentino, que milita en Inter Miami, podrá recibir el cariño y amor de los hinchas de "La Scaloneta", con la que viene de jugar, a sus 39 años, un brillante Mundial en el que condujo al representativo nacional a la final.

En la lista de convocados, de hecho, figura precisamente el astro argentino. Si bien son tres partidos, Tapia dijo que su despedida será el 6, contra Benín, lo que generó dudas sobre su presencia en los dos primeros encuentros, de los que se presupone que no participaría.

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Los tres encuentros de "La Scaloneta"

La "Albiceleste" jugará un amistoso en Córdoba y dos en el estadio Monumental, según confirmó oficialmente la AFA este martes.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

Luego, la "Albiceleste" se trasladará a Buenos Aires para disputar los otros dos encuentros en cancha de River: recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6 del mismo mes.