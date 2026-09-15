Accidente laboral: un trabajador cayó de 7 metros en obra y sufrió lesiones graves

Un obrero sufrió un accidente laboral este martes mientras trabajaba en una obra de aguas santafecinas en la intersección de Boulevard Pellegrini y 9 de julio, en la ciudad de Santa Fe.

Según las primeras informaciones, el trabajador, de unos 40 años, se encontraba en el interior de un pozo sobre una escalera cuando la estructura se cerró, lo que provocó que cayera al vacío desde una altura estimada de casi 7 metros, generando lesiones de consideración.

Ante la emergencia, se desplegó un operativo en el lugar con la participación de bomberos y personal del Servicio de Emergencia 107, quienes trabajaron para rescatar al trabajador que había quedado en el interior del pozo.

Desde el Hospital Cullen confirmaron que el trabajador deberá ser intervenido quirúrgicamente después de presentar politraumatismos, fractura de húmero y traumatismo de tórax.

Informe de Emiliano Guardia