Accidente laboral: un trabajador cayó de 7 metros en obra y sufrió lesiones graves
Un obrero de unos 40 años cae de una altura de casi 7 metros en una obra en Santa Fe y presenta politraumatismos graves. El trabajador será operado tras el accidente.
15/09/2026 | 16:30Redacción Cadena 3
FOTO: Accidente laboral en Santa Fe: un obrero herido
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Audio. Trabajador cae de 7 metros en obra de aguas santafecinas y sufre lesiones graves
Panorama Federal
Un obrero sufrió un accidente laboral este martes mientras trabajaba en una obra de aguas santafecinas en la intersección de Boulevard Pellegrini y 9 de julio, en la ciudad de Santa Fe.
Según las primeras informaciones, el trabajador, de unos 40 años, se encontraba en el interior de un pozo sobre una escalera cuando la estructura se cerró, lo que provocó que cayera al vacío desde una altura estimada de casi 7 metros, generando lesiones de consideración.
Ante la emergencia, se desplegó un operativo en el lugar con la participación de bomberos y personal del Servicio de Emergencia 107, quienes trabajaron para rescatar al trabajador que había quedado en el interior del pozo.
Desde el Hospital Cullen confirmaron que el trabajador deberá ser intervenido quirúrgicamente después de presentar politraumatismos, fractura de húmero y traumatismo de tórax.
Informe de Emiliano Guardia
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un obrero sufrió un accidente laboral al caer de un pozo en una obra.
¿Quién es la víctima? Un trabajador de unos 40 años que estaba en el interior de un pozo.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este martes.
¿Dónde tuvo lugar? En la intersección de Boulevard Pellegrini y 9 de julio, en la ciudad de Santa Fe.
¿Cómo ocurrió el accidente? La estructura del pozo se cerró mientras el obrero estaba en una escalera, provocando su caída.
¿Por qué es relevante? El trabajador presenta lesiones graves y será intervenido quirúrgicamente.