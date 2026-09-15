Ciudadano peruano será expulsado por incumplir medidas judiciales en Argentina

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- Un ciudadano peruano enfrentará la expulsión del país tras haber incumplido las restricciones impuestas al removerse la tobillera electrónica que debía usar como parte de su condena en suspenso domiciliaria por tenencia simple de estupefacientes.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el individuo fue detenido en el barrio porteño de Chacarita, en la zona de Fraga. La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, bajo la dirección de la auxiliar fiscal Natalia Pla, logró obtener la prisión preventiva y la posterior expulsión del hombre.

El imputado había sido obligado a utilizar el dispositivo de geoposicionamiento debido a su delito. Sin embargo, las autoridades se percataron de que había retirado la tobillera. Ante esta situación, la auxiliar fiscal Pla solicitó la prisión preventiva, y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, presidido por Julio Rebequi, aprobó la medida por un período de 45 días.

Considerando los antecedentes del imputado y su situación migratoria irregular, la auxiliar fiscal solicitó su expulsión del país. Además, se le prohibió el reingreso a Argentina.

Esta restricción fue ordenada por el juez a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 30, Juan José Cavallari, tras la solicitud de la Dirección Nacional de Migraciones.