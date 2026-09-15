Newell's entrena con la mira en Platense y la chance de llevar visitantes

Por Gonzalo Calvigioni

Newell's continuó este martes con su preparación en el predio de Bella Vista, con la cabeza puesta en el partido del próximo domingo a las 5 de la tarde frente a Platense, por la fecha del torneo.

El equipo rosarino trabaja con la idea de sumar de visitante, pero también con un tema que aún no está resuelto: la presencia de hinchas leprosos en el estadio de Vicente López.

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La dirigencia del club sigue negociando para intentar que haya público visitante. El objetivo central es que el precio de las entradas baje a 80.000 pesos, teniendo en cuenta que en los partidos ante Boca y San Lorenzo las populares visitantes se vendieron a 100.000 pesos. Las conversaciones están en curso y desde Newell's no dan el tema por caído.

Sin embargo, del otro lado no hay demasiado optimismo. El presidente de Platense, Gastón Arceri, declaró ayer que cree que no va a haber hinchas de Newell's que quieran ir a ver el partido. Más allá de esa postura, en el club rosarino mantienen la expectativa de llegar a un acuerdo.

En lo estrictamente futbolístico, la principal ausencia sigue siendo la de Franco Escobar, que entrenó de manera diferenciada y no está a disposición del cuerpo técnico. Por lo demás, no se vislumbran cambios en la formación para enfrentar al “Calamar” el domingo a las 17.

La Lepra sigue así su semana de trabajo, con la mira puesta en el duelo ante Platense y con la expectativa de que la negociación por las entradas permita que la parcialidad visitante pueda decir presente en Vicente López.