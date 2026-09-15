Newell's entrena con la mira en Platense y la chance de llevar visitantes
La "Lepra" se entrenó en Bellavista pensando en el partido del domingo a las 17 frente a Platense. En lo futbolístico, Franco Escobar sigue ausente y no se vislumbran cambios ¿Habrá público visitante?
15/09/2026 | 18:53Redacción Cadena 3
FOTO: El pasado "banderazo" en el Coloso.
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Audio. La actualidad de Newell's con Gonzalo Calvigioni.
Estadio 3
Newell's continuó este martes con su preparación en el predio de Bella Vista, con la cabeza puesta en el partido del próximo domingo a las 5 de la tarde frente a Platense, por la fecha del torneo.
El equipo rosarino trabaja con la idea de sumar de visitante, pero también con un tema que aún no está resuelto: la presencia de hinchas leprosos en el estadio de Vicente López.
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La dirigencia del club sigue negociando para intentar que haya público visitante. El objetivo central es que el precio de las entradas baje a 80.000 pesos, teniendo en cuenta que en los partidos ante Boca y San Lorenzo las populares visitantes se vendieron a 100.000 pesos. Las conversaciones están en curso y desde Newell's no dan el tema por caído.
Sin embargo, del otro lado no hay demasiado optimismo. El presidente de Platense, Gastón Arceri, declaró ayer que cree que no va a haber hinchas de Newell's que quieran ir a ver el partido. Más allá de esa postura, en el club rosarino mantienen la expectativa de llegar a un acuerdo.
En lo estrictamente futbolístico, la principal ausencia sigue siendo la de Franco Escobar, que entrenó de manera diferenciada y no está a disposición del cuerpo técnico. Por lo demás, no se vislumbran cambios en la formación para enfrentar al “Calamar” el domingo a las 17.
La Lepra sigue así su semana de trabajo, con la mira puesta en el duelo ante Platense y con la expectativa de que la negociación por las entradas permita que la parcialidad visitante pueda decir presente en Vicente López.
Lectura rápida
¿Qué está preparando Newell's? Newell's está preparando un partido contra Platense el próximo domingo a las 5 de la tarde.
¿Dónde se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo en el estadio de Vicente López.
¿Cuál es el problema actual que enfrenta Newell's? El problema es la posibilidad de que haya hinchas visitantes en el estadio, ya que la dirigencia está negociando la venta de entradas.
¿Qué declaró el presidente de Platense? El presidente de Platense, Gastón Arceri, declaró que no cree que haya hinchas de Newell's que quieran asistir al partido.
¿Quién es la principal ausencia en el equipo de Newell's? La principal ausencia es Franco Escobar, quien no está disponible para el cuerpo técnico.