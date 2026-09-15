Darío Herrera dirigirá el cuarto Instituto - Talleres de los últimos cinco
Hasta aquí el neuquino dirigió tres de los últimos cuatro partidos entre albirrojos y albiazules. Fue el juez del 2-0 de la "T" en el Apetrura.
15/09/2026 | 19:47Redacción Cadena 3
FOTO: Herrera en Instituto - Talleres
La Liga Profesional designó a los árbitros que impartirán justicia el próximo fin de semana, en el marco de la fecha 10 del Clausura.
El mundialista Darío Herrera tendrá a su cargo el partido entre Instituto y Talleres, a jugarse el sábado desde las 21.15 en Alta Córdoba, con Héctor Paletta a cargo del VAR.
El juez neuquino dirigirá el cuarto Instituto – Talleres de los últimos 5, ya que estuvo en el 1-1 de la Liga 2024; en el 2-1 de la Gloria en el Apertura 2025 y en el 2-0 de Talleres en el Apertura de este año.
Fecha 10
Viernes 18 de septiembre
18.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Guido Mascheroni
21.15 Racing – Sarmiento
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Suárez
Sábado 19 de septiembre
14.30 Gimnasia – Banfield
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: José Carreras
AVAR: Pablo Giménez
14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Delbarba
16.45 Unión – Independiente
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
19.00 River – Huracán
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Romero
21.15 Instituto – Talleres
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Mariano Ascensi
Domingo 20 de septiembre
14.45 San Lorenzo – Boca
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Verlota
17.00 Rosario Central – Argentinos
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Carlos Córdoba
17.00 Platense – Newell’s
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carla López
19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Luis Martínez
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Javier Uziga
21.30 Vélez – Tigre
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
VAR: Yamil Possi
AVAR: Joaquin Gil
Lunes 21 de septiembre
14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Mariana De Almeida
19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia Mza
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Matías Billone
21.15 Lanús – Estudiantes
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Leandro Fedele
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Lucas Germanotta
Informe de Gabriel Rodríguez
Lectura rápida
¿Qué? La Liga Profesional designó a los árbitros para la fecha 10 del Clausura.
¿Quién? El árbitro principal del partido entre Instituto y Talleres será Darío Herrera.
¿Cuándo? Los partidos se jugarán el fin de semana del 18 al 21 de septiembre.
¿Dónde? Los encuentros se llevarán a cabo en diferentes estadios de Argentina, como Alta Córdoba.
¿Cómo? Los árbitros y asistentes fueron designados por la Liga Profesional.
¿Por qué? La designación de árbitros es parte de la organización de la Liga Profesional para asegurar el correcto desarrollo de los partidos.