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Darío Herrera dirigirá el cuarto Instituto - Talleres de los últimos cinco

Hasta aquí el neuquino dirigió tres de los últimos cuatro partidos entre albirrojos y albiazules. Fue el juez del 2-0 de la "T" en el Apetrura.

15/09/2026 | 19:47Redacción Cadena 3

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Herrera en Instituto - Talleres

FOTO: Herrera en Instituto - Talleres

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La Liga Profesional designó a los árbitros que impartirán justicia el próximo fin de semana, en el marco de la fecha 10 del Clausura.

El mundialista Darío Herrera tendrá a su cargo el partido entre Instituto y Talleres, a jugarse el sábado desde las 21.15 en Alta Córdoba, con Héctor Paletta a cargo del VAR.

El juez neuquino dirigirá el cuarto Instituto – Talleres de los últimos 5, ya que estuvo en el 1-1 de la Liga 2024; en el 2-1 de la Gloria en el Apertura 2025 y en el 2-0 de Talleres en el Apertura de este año.

Fecha 10

Viernes 18 de septiembre

18.00 Central CórdobaDefensa y Justicia

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Guido Mascheroni

21.15 RacingSarmiento

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 19 de septiembre

14.30 GimnasiaBanfield

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Pablo Giménez

14.30 Gimnasia (Mza.)Deportivo Riestra

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Delbarba

16.45 UniónIndependiente

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

19.00 RiverHuracán

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Diego Romero

21.15 InstitutoTalleres

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Mariano Ascensi

Domingo 20 de septiembre

14.45 San LorenzoBoca

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Verlota

17.00 Rosario CentralArgentinos

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Córdoba

17.00 PlatenseNewell’s

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carla López

19.15 BelgranoEstudiantes (Río Cuarto)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Luis Martínez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Javier Uziga

21.30 VélezTigre

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

VAR: Yamil Possi

AVAR: Joaquin Gil

Lunes 21 de septiembre

14.30 AldosiviAtlético Tucumán

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

19.00 Barracas CentralInd. Rivadavia Mza

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Matías Billone

21.15 LanúsEstudiantes

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Leandro Fedele

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Lucas Germanotta

Informe de Gabriel Rodríguez

Lectura rápida

¿Qué? La Liga Profesional designó a los árbitros para la fecha 10 del Clausura.

¿Quién? El árbitro principal del partido entre Instituto y Talleres será Darío Herrera.

¿Cuándo? Los partidos se jugarán el fin de semana del 18 al 21 de septiembre.

¿Dónde? Los encuentros se llevarán a cabo en diferentes estadios de Argentina, como Alta Córdoba.

¿Cómo? Los árbitros y asistentes fueron designados por la Liga Profesional.

¿Por qué? La designación de árbitros es parte de la organización de la Liga Profesional para asegurar el correcto desarrollo de los partidos.

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