Femicidio en Santa Fe: imputaron al novio de la víctima por prenderla fuego.

La fiscal Natalia Giordano, del Ministerio Público de la Acusación, imputó este martes a un hombre de 34 años, cuyas iniciales son EEC, como autor del femicidio de su pareja, Naiara Esperanza Coronel.

La acusación se presentó durante una audiencia ante el juez Luis Octavio Silva, en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, y el hecho ocurrió en una vivienda del barrio 12 de Octubre.

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De acuerdo con la atribución delictiva, el imputado es responsable de homicidio doloso calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

En la misma audiencia se definió que las medidas cautelares se debatirán este jueves, en un horario que oportunamente fijará la Oficina de Gestión Judicial, y la fiscal ya adelantó que pedirá la prisión preventiva.

Según relató Giordano, Coronel fue atacada por su pareja entre las 2 y las 3 de la madrugada del lunes de la semana pasada, en la casa que compartían en calle Estrada al 1.900. La relación, que se extendía desde el año anterior, estaba marcada por malos tratos, celos, insultos y agresiones físicas y psicológicas del hombre hacia la mujer.

En ese contexto, el imputado utilizó un líquido inflamable como acelerante para prenderle fuego mientras ella estaba acostada en el colchón que usaban para dormir, lo que le provocó quemaduras en entre el 85% y el 90% del cuerpo. Para la fiscal, resultó evidente que el objetivo fue matar a su pareja.

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A raíz de las lesiones, la mujer fue trasladada al hospital José María Cullen, donde falleció alrededor de las 15:00 de ese mismo día a causa de una falla multiorgánica. El imputado fue detenido en ese mismo centro asistencial, hasta donde había llegado junto con la víctima.

Giordano explicó que, a partir de múltiples diligencias realizadas, la investigación permitió sostener la hipótesis del ataque femicida por parte del hombre, y anticipó que en la audiencia de medidas cautelares se brindará más información al respecto.