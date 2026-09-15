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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 15 de septiembre.

Este martes 15 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 26562 de la quiniela nocturna. El número a la cabeza fue 6696, que se interpreta como "A primera (Marido)". Conocé todos los resultados.

15/09/2026 | 21:16Redacción Cadena 3

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El sorteo número 26562 de la quiniela nocturna se realizó el martes 15 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 6696, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Marido).

1° 6696
2° 0064
3° 8457
4° 8813
5° 5785
6° 7920
7° 0206
8° 1444
9° 4220
10° 8919
11° 5493
12° 4998
13° 8470
14° 9705
15° 9879
16° 8650
17° 0931
18° 7467
19° 6601
20° 6731

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se realiza de manera regular, ofreciendo a los participantes la oportunidad de ganar premios significativos. Con el número 6696 a la cabeza, los jugadores que apostaron a este número celebran su victoria.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26562 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 15 de septiembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 6696.

¿Qué significa el número 6696?
Se interpreta como "A primera (Marido)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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