Humo sobre el Paraná: focos de incendio activos en las islas frente a Rosario

Una nueva jornada de incendios volvió a poner bajo la lupa la situación del humedal del Paraná. Desde Rosario y distintas localidades del cordón industrial pudieron observarse durante este martes importantes columnas de humo provenientes de las islas entrerrianas.

Los focos se distribuyeron en diferentes sectores y fueron visibles desde zonas cercanas a San Lorenzo y Fray Luis Beltrán. En algunos momentos, el humo también avanzó sobre la conexión vial con Victoria y complicó las condiciones de circulación.

Uno de los sectores donde la presencia de humo resultó más notoria fue la ruta nacional 174. En el kilómetro 22, las ráfagas y los cambios en la dirección del viento llevaron parte de la humareda sobre la calzada, con una consecuente disminución de la visibilidad para los conductores.

El escenario también quedó reflejado en los registros satelitales. Los datos de monitoreo de la NASA marcaron varios puntos de calor dentro del área de islas, dando cuenta de que las quemas no se concentran en un único lugar.

La aparición de estos focos se da en un contexto de baja humedad y ausencia de lluvias importantes durante los últimos días. A esto se suma una práctica habitual en determinados sectores de las islas: la utilización del fuego para eliminar vegetación y favorecer la renovación de pasturas.

De todos modos, las condiciones ambientales previstas para esta semana generan preocupación por la posible continuidad de las quemas. El pronóstico anticipa temperaturas en ascenso, vientos predominantes del este, noreste y norte y pocas posibilidades de precipitaciones hasta el domingo.

La combinación de vegetación seca, viento y falta de lluvias puede facilitar la propagación de los incendios.