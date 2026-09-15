Legislador republicano busca destituir a Hegseth por la guerra en Irán

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- El representante republicano Thomas Massie presentó hoy una moción de destitución contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, por la guerra contra Irán y su conducta en el cargo.

En el pleno de la cámara, el legislador de Kentucky acusó a Hegseth de "delitos graves y faltas" y afirmó que el secretario violó la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, desobedeció las directivas del Congreso para poner fin a la participación militar de Estados Unidos en el conflicto con Irán, ignoró las leyes que buscaban minimizar las víctimas civiles y autorizó o supervisó ataques extrajudiciales contra presuntos narcotraficantes.

Massie también acusó a Hegseth de abusar de su poder en el cargo y afirmó que el secretario tomó represalias contra los críticos de la administración Trump por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

La guerra contra Irán, la cual se encuentra ya en su séptimo mes, se ha vuelto cada vez más impopular entre el público estadounidense, lo que incrementa la presión sobre los legisladores republicanos. No obstante, aún se desconoce cuántos republicanos se unirán a Massie y los demócratas para apoyar la propuesta de destitución.

La medida se produjo el mismo día en el que The Hill indicó que el Pentágono informó al Congreso el mes pasado que el costo de la guerra en Irán había superado los 42.000 millones de dólares, 4.500 millones de dólares más que el anterior cálculo dado a conocer por el Departamento de Defensa. Se espera que la cámara decida sobre la propuesta de Massie para el jueves, lo que deja a los legisladores poco tiempo para considerarla.

La cámara tiene previsto aplazar la sesión esta semana por su tradicional receso de otoño antes de las elecciones intermedias de noviembre. La medida de Massie representa el segundo esfuerzo de destitución contra Hegseth, luego de una resolución de seis cargos introducida por los demócratas de la Cámara de Representantes en abril.