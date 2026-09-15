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Japón alcanza un récord histórico con más de 100.000 centenarios en medio de su crisis demográfica

El país asiático alcanzó por primera vez, los 107.677 habitantes de 100 años o más, de los cuales el 88% son mujeres. La situación evidencia el envejecimiento poblacional y la caída de la natalidad.

15/09/2026 | 17:36Redacción Cadena 3

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Japón supera por primera vez los 100.000 centenarios.

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Japón ha superado por primera vez la barrera de los 100.000 habitantes de 100 años o más, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad. Actualmente, el país cuenta con 107.677 centenarios, una cifra récord que pone de manifiesto el proceso de envejecimiento que está viviendo la sociedad japonesa.

Entre los centenarios, el 88% son mujeres. La persona más longeva del país es Kishimoto Fuyo, quien tiene 114 años y es oriunda de Kioto. En el caso de los hombres, el récord lo ostenta Kato Hikaru, con 112 años, nacido en Kumamoto.

El ministro de Sanidad, Kenichiro Ueno, celebró el incremento en la expectativa de vida y destacó los avances en medicina y tecnología, aunque también advirtió sobre la urgencia de mantener el sistema de seguridad social, tal como lo informó la Agencia Noticias Argentinas.

La longevidad de la población japonesa se atribuye a varios factores, entre los que destacan una dieta rica en pescado, verduras y arroz, así como un estilo de vida que permite a muchas personas mayores mantenerse activas. Actividades como caminar, usar el transporte público, andar en bicicleta y realizar ejercicios de estiramiento son hábitos comunes en esta población.

Sin embargo, el aumento de la población anciana se presenta en un contexto de marcada disminución de la natalidad. La tasa de fecundidad en Japón ha descendido a un mínimo histórico de 1,14 hijos por mujer. Actualmente, las personas mayores de 65 años constituyen cerca del 30% de la población, y se estima que esta cifra podría ascender a casi el 40% para el año 2070.

Las proyecciones oficiales sugieren que la población total de Japón podría reducirse a 87 millones de habitantes en ese mismo año, en un escenario que las autoridades han calificado como una "emergencia silenciosa".

Lectura rápida

¿Qué hito alcanzó Japón?
Japón superó los 100.000 habitantes de 100 años o más, alcanzando un total de 107.677 centenarios.

¿Cuál es el porcentaje de mujeres entre los centenarios?
El 88% de los centenarios en Japón son mujeres.

¿Quiénes son los centenarios más longevos?
La persona más longeva es Kishimoto Fuyo, con 114 años, y Kato Hikaru, con 112 años, es el hombre más viejo.

¿Qué advierte el ministro de Sanidad?
Kenichiro Ueno destacó la necesidad de mantener el sistema de seguridad social ante el aumento de la longevidad.

¿Cuál es la tasa de fecundidad actual en Japón?
La tasa de fecundidad ha caído a un mínimo histórico de 1,14 hijos por mujer.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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