Nadin Argañaraz: "El crecimiento tiene que venir de la mano de un mayor consumo"

FOTO: El 85% de las ventas en supermercados depende de promociones, advierte economista

El economista Nadin Argañaraz analizó los principales lineamientos del Presupuesto 2027 y planteó que el crecimiento de la economía, estimado por el Gobierno en 4%, deberá estar acompañado por una dinámica diferente a la de este año para que pueda aumentar la recaudación.

El Gobierno presentó las principales variables del proyecto, que contempla además una inflación promedio del 21,1%, una suba del salario promedio del 25,4% y un tipo de cambio promedio de $1.728 para 2027. También prevé un nuevo superávit financiero.

La recaudación y el consumo

Argañaraz señaló que la hipótesis de crecimiento del 4% es “bastante optimista” y que puede ser alcanzable, pero advirtió que será clave observar de dónde provendrá ese crecimiento.

El economista recordó que la recaudación viene cayendo en términos reales y consideró que, para revertir esa tendencia, una parte importante de la recuperación debería estar vinculada al consumo interno.

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“Si el salario real tiene esa recuperación que se menciona, eso te generaría más consumo y, a partir de eso, mayor recaudación”, explicó.

En ese sentido, mencionó el impacto que podría tener una mejora del consumo sobre impuestos como IVA y Ganancias. También marcó una diferencia entre el aporte fiscal de sectores como petróleo y minería y el de actividades como la industria y el comercio.

El costo del Fondo de Asistencia Laboral

Otro de los puntos que Argañaraz planteó como relevante es el Fondo de Asistencia Laboral, que comenzaría a funcionar el 1° de noviembre y se financiaría con una parte de las contribuciones patronales.

Según las estimaciones del economista, ese mecanismo representaría un costo fiscal equivalente a aproximadamente 0,40% del PBI.

“Con lo que te crezca la recaudación tenés que usar parte de ese crecimiento para financiar ese costo fiscal”, explicó.

Menos inflación, más gasto indexado

Argañaraz también advirtió que una desaceleración de la inflación no necesariamente implica que el Gobierno tenga un mayor margen para incrementar otros gastos.

Esto se debe a que partidas como jubilaciones y asignaciones universales por hijo se actualizan con mecanismos vinculados a la inflación pasada. Por eso, si los precios continúan desacelerándose de manera gradual, esos gastos pueden seguir aumentando en términos nominales.

En consecuencia, quedaría menos margen para partidas que no se ajustan automáticamente, como las transferencias discrecionales a las provincias, la obra pública, los subsidios energéticos y las transferencias a universidades.

“Hay que ver en el proyecto cómo prevé el Gobierno qué margen tiene para ese tipo de gastos”, señaló.

Salarios: la clave estará en la productividad

Sobre la evolución de los salarios, Argañaraz sostuvo que el escenario más favorable sería que los ingresos de los trabajadores al menos logren acompañar la inflación.

Consideró que algunos sectores vinculados al petróleo, la minería y el agro pueden tener mayor capacidad para otorgar aumentos por encima de los precios debido a una mejora en su productividad. En cambio, observó mayores dificultades para el comercio, la industria y los servicios.

“La vía genuina que hoy tiene Argentina para aumentar el poder adquisitivo es una mayor productividad”, afirmó.

Según su análisis, sin un incremento de la productividad será difícil sostener una recuperación del salario real de manera generalizada.

Dólar y un año electoral

En relación con el tipo de cambio, el economista señaló que el Gobierno proyecta una evolución del dólar en línea con la inflación.

La estimación oficial contempla un tipo de cambio promedio de $1.728 para 2027.

Argañaraz también advirtió que el año electoral puede generar una mayor demanda de dólares por parte de los argentinos y sostuvo que el Gobierno deberá contar con suficiente respaldo para afrontar eventualmente ese escenario.

Según explicó, actualmente las personas humanas demandan alrededor de US$2.400 millones a US$2.500 millones mensuales, entre atesoramiento y consumos vinculados con el exterior.

El desafío de las provincias

Finalmente, Argañaraz anticipó que uno de los puntos de mayor discusión durante el debate parlamentario estará relacionado con los recursos que reciben las provincias.

Mencionó los reclamos de los gobernadores por fondos destinados a cajas jubilatorias, obras de infraestructura y otras transferencias.

“El gasto que no se indexa por inflación es el 40% de todo el gasto y es el gasto que se viene recortando en mayor medida”, explicó.

En ese marco, sostuvo que el debate del Presupuesto 2027 deberá determinar si las provincias pueden evitar una nueva caída real de esas partidas.

Para Argañaraz, el análisis definitivo dependerá de conocer el proyecto completo y comprobar la consistencia entre las proyecciones de crecimiento, inflación, salarios, recaudación y gasto.

Entrevista de "Informados, al Regreso".