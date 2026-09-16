Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 69%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1024 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 22°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y el viento será moderado, lo que contribuirá a un día agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario se presentará variado. El jueves 17 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 18, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 25°, con cielo cubierto. Para el sábado 19, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 30°, con nubes dispersas. El domingo 20, la mínima será de 16° y la máxima de 30°, con cielo despejado. Finalmente, el lunes 21, se espera una mínima de 17° y una máxima de 23°, con posibilidad de lluvias ligeras.