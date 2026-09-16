En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 7° y 12°. El cielo estará parcialmente nublado y se prevé un día fresco con viento moderado del sureste.

16/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de y una sensación térmica de . La humedad se encuentra en un 66%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1024 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de y una máxima de 13°. Las condiciones del viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 m/s. La humedad se mantendrá en niveles similares a los actuales, lo que podría generar una sensación térmica más baja durante la mañana. No se prevén lluvias, y la visibilidad seguirá siendo óptima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA mostrarán un leve ascenso en las temperaturas. El jueves 17 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, con cielo despejado. Para el viernes 18, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 17°, con nubes cubriendo el cielo. El sábado 19, las temperaturas oscilarán entre 14° y 19°, con algunas nubes. Finalmente, el domingo 20, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 21°, con posibilidad de lluvias ligeras.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en CABA hoy?
Se espera un día fresco con temperaturas entre 7° y 12°, cielo parcialmente nublado.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 6°.

¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para hoy.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se prevé un leve ascenso de temperaturas, con días mayormente despejados.

¿Qué condiciones de viento se esperan?
Se anticipa viento moderado del sureste, con ráfagas de hasta 6 m/s.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf