Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 9° y una sensación térmica de 6°. La humedad se encuentra en un 66%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1024 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 13°. Las condiciones del viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 m/s. La humedad se mantendrá en niveles similares a los actuales, lo que podría generar una sensación térmica más baja durante la mañana. No se prevén lluvias, y la visibilidad seguirá siendo óptima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA mostrarán un leve ascenso en las temperaturas. El jueves 17 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, con cielo despejado. Para el viernes 18, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 17°, con nubes cubriendo el cielo. El sábado 19, las temperaturas oscilarán entre 14° y 19°, con algunas nubes. Finalmente, el domingo 20, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 21°, con posibilidad de lluvias ligeras.