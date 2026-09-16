Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 7°. La humedad se encuentra en un 87%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 26°. El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, pero se espera que el viento suave ayude a mitigar el calor en las horas más cálidas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 17 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 26°, con cielo nublado. El viernes 18, se espera una mínima de 16° y una máxima de 28°, con nubes dispersas. Para el sábado 19, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 31°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 20, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 34°, con cielo despejado. Finalmente, el lunes 21, la mínima será de 23° y la máxima de 31°, con posibilidad de lluvias ligeras.