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Mendoza: imputan a Cristian Cabrera Ramírez por el asesinato de Leonel Ortiz

El imputado, Cristian Cabrera Ramírez, de 48 años, ya contaba con antecedentes penales. El menor de 7 años fue víctima de una balacera en Las Heras.

15/09/2026 | 20:11Redacción Cadena 3

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Mendoza: imputan a Cristian Cabrera Ramírez por el asesinato de Leonel Ortiz

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Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- Hoy se formalizó la imputación del acusado por el asesinato de Leonel Ortiz, un niño de 7 años que fue impactado por una bala en el departamento mendocino de Las Heras, según lo confirmado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El imputado es Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, quien enfrenta cargos por 'Homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.'

El trágico suceso ocurrió el lunes por la noche en una vivienda ubicada en el barrio Junín de Las Heras. Leonel fue alcanzado por los disparos y, a pesar de ser trasladado al Hospital Carrillo, los médicos confirmaron su deceso.

Gracias al trabajo realizado por la Dirección de Investigaciones, el principal sospechoso fue identificado en la misma noche del hecho. Con la información y testimonios obtenidos en el lugar, la Fiscalía ordenó su captura. Así, la Policía provincial logró detener al acusado en el barrio San Martín, menos de doce horas después de haber sido señalado como sospechoso.

Inicialmente, se pensó que el ataque podía estar vinculado a una disputa relacionada con el narcotráfico, pero los familiares de Leonel afirmaron que el incidente se produjo en el marco de una supuesta acusación de robo.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién fue imputado?
El imputado es Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años.

¿Qué delito se le imputa?
Se le imputa homicidio agravado en concurso con homicidio en grado de tentativa.

¿Cuándo ocurrió el hecho?
El asesinato de Leonel Ortiz ocurrió el lunes por la noche.

¿Dónde sucedió el crimen?
El hecho tuvo lugar en el barrio Junín de Las Heras, Mendoza.

¿Cómo fue la detención?
La Policía detuvo a Cabrera Ramírez en el barrio San Martín, menos de 12 horas después de ser identificado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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