Chubut: ratifican condena a hombre por abuso y estupro en Sarmiento

Rawson, 15 de septiembre (NA) -- El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó hoy la condena de once años de prisión efectiva para un hombre, quien fue declarado penalmente responsable de dos casos de abuso sexual con acceso carnal y dos de estupro, en un contexto de violencia de género.

La decisión fue tomada tras el control realizado por el tribunal en función del acuerdo alcanzado entre las partes para llevar a cabo un juicio abreviado contra Nelson Gabriel Jalú.

Asimismo, se tomó en consideración la participación de la madre de la víctima, una menor de edad. Según la información proporcionada por la Asesora de Familia, la mujer estuvo al tanto de los detalles del juicio abreviado y otorgó su consentimiento respecto a la sanción penal acordada.

Los delitos ocurrieron entre julio de 2023 y julio de 2024 en Sarmiento, Chubut, y la investigación, liderada por la fiscal Rita Barrionuevo, reveló que las agresiones sexuales causaron un grave daño en la salud de la víctima, según lo informado por el diario Jornada.

El 26 de mayo de este año se llevó a cabo la audiencia judicial para discutir la aplicación del procedimiento abreviado para Jalú, quien contaba con 33 años en el momento del juicio. Después de escuchar los argumentos presentados por la Fiscalía, el juez Ariel Quiroga homologó el acuerdo y dictó la condena de once años de prisión efectiva.

Posteriormente, la decisión del máximo tribunal provincial reafirmó la sentencia, considerando que se cumplían los requisitos necesarios para la aplicación del procedimiento.