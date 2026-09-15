Reino Unido desafió a Argentina y anunció protección para empresas que operan en Malvinas

El gobierno de Reino Unido publicó este martes una guía destinada a empresas y particulares que desarrollan actividades económicas en las islas Malvinas y anunció que brindará asistencia frente a las sanciones impulsadas por la Argentina.

El documento, titulado "Hacer negocios con las islas Malvinas", sostiene que el gobierno británico respalda la actividad económica en el archipiélago y considera legítimo que las compañías operen allí, incluso en sectores vinculados con la explotación de recursos naturales.

La publicación se conoció después de que el gobierno de Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones contra empresas extranjeras que operan en las islas y anticipara nuevas medidas para defender el reclamo argentino de soberanía.

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Londres cuestionó la jurisdicción argentina

En la guía, el Reino Unido afirma que las Malvinas son un "territorio británico de ultramar" y ratifica que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las islas y las zonas marítimas circundantes.

"Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas Malvinas. El derecho interno argentino no se aplica dentro de las islas", sostiene el documento.

Además, Londres señala que no negociará sobre la soberanía salvo que los habitantes del archipiélago así lo deseen.

El gobierno británico también sostiene que las islas son administradas por Reino Unido desde 1833, con la excepción del conflicto bélico de 1982.

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Protección para las empresas

La guía está dirigida a compañías que quieran hacer negocios en las islas, suministrar bienes y servicios o participar, directa o indirectamente, del desarrollo de la economía local.

El Reino Unido asegura que respalda el derecho de los habitantes del archipiélago a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

En relación con las empresas que recibieron notificaciones de las autoridades argentinas, Londres sostiene que la Argentina no tiene derecho a aplicar su legislación interna sobre compañías o particulares que desarrollen actividades en las islas o vinculadas con ellas.

El gobierno británico también afirma que no encuentra fundamentos para que tribunales de otros países puedan ejercer legítimamente jurisdicción sobre esas medidas.

El endurecimiento de las sanciones argentinas

El nuevo pronunciamiento británico se produce dos semanas después de que Milei anunciara el endurecimiento de las sanciones contra empresas extranjeras que operen en Malvinas.

El Gobierno argentino había anticipado que utilizaría herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender la soberanía y los recursos nacionales.

El canciller Pablo Quirno había señalado que unas 180 empresas vinculadas con actividades en las islas deberían optar entre invertir en la Argentina o continuar sus operaciones en Malvinas y afrontar eventuales sanciones.

Inicialmente fueron notificadas 45 personas físicas y jurídicas y posteriormente se incorporaron otras 15.

Este martes, además, el vocero presidencial Adrián Ravier informó que el Gobierno ampliará las denuncias contra empresas vinculadas con exploraciones hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina en torno a las Malvinas, aunque no detalló cuáles serán las nuevas compañías involucradas.

Un nuevo capítulo de tensión

El anuncio británico se suma a las recientes medidas de Londres para reforzar su presencia militar en las islas. Un día antes de la publicación de la guía, Reino Unido anunció el reemplazo de cuatro aviones de combate Typhoon por aeronaves equipadas con radares de última generación y tecnología utilizada por la OTAN.

De esta manera, el conflicto por Malvinas suma un nuevo frente, con Argentina buscando limitar la actividad de empresas que operan en el archipiélago y Reino Unido ofreciendo respaldo a esas compañías y rechazando la aplicación de la legislación argentina sobre las islas.