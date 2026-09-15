Trump critica a la Corte Suprema tras fallo sobre el voto por correo: "Defraudó a nuestro país"

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a confrontar con la Corte Suprema tras el rechazo de su solicitud para reinstaurar restricciones al voto por correo en las elecciones legislativas de noviembre.

A través de un extenso mensaje en su red social, Trump calificó esta decisión como una "mala decisión" y consideró que representa una derrota tanto para los republicanos como para el país.

En su crítica, el presidente se enfocó en el sistema de voto por correo, al que volvió a tildar de "corrupto" y que, según él, facilita posibles irregularidades electorales.

Trump cuestionó la razón del tribunal de considerar que no había tiempo suficiente para implementar las modificaciones que su administración proponía y afirmó que el fallo deja "vía libre" para que los demócratas puedan cometer fraude con las boletas postales.

No obstante, las restricciones solicitadas por el Gobierno ya habían sido detenidas por tribunales federales, quienes advirtieron que esto podría resultar en que votos válidos no sean contabilizados.

El mandatario también dirigió sus críticas a los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, quienes votaron en disidencia, a quienes describió como "leyendas". Al mismo tiempo, acusó al resto de los miembros del tribunal de ceder ante la presión de la "izquierda radical" y sostuvo que la Corte se ha convertido en "una sombra de lo que fue". "La Corte Suprema realmente ha defraudado a nuestro país", expresó Trump en uno de los fragmentos más contundentes de su publicación.

Además de la controversia sobre el voto postal, Trump amplió sus críticas hacia otros fallos recientes de la Corte, incluyendo decisiones relacionadas con aranceles y ciudadanía por derecho de nacimiento.

Según el presidente, estas resoluciones tendrán consecuencias económicas y políticas de largo alcance, representando un daño que, a su juicio, será complicado de revertir. "No me resulta fácil escribir esta crítica a la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero siento que es mi obligación y deber", concluyó su mensaje.