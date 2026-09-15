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La Selección argentina jugará tres amistosos en el país entre septiembre y octubre

El equipo de Lionel Scaloni disputará tres encuentros entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre: uno será en Córdoba y los otros dos en Buenos Aires.

15/09/2026 | 14:17Redacción Cadena 3

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Julián Álvarez con la Selección argentina.

FOTO: Julián Álvarez con la Selección argentina.

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Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- La Selección argentina regresará a la acción en el país con una serie de tres amistosos internacionales que se llevarán a cabo entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, en el contexto de una nueva fecha FIFA.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará esta serie en el interior del país. El miércoles 30 de septiembre, se enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, marcando el comienzo de esta seguidilla de encuentros.

Posteriormente, el campeón del mundo tendrá dos presentaciones consecutivas en la capital. El sábado 3 de octubre, se medirá con Burkina Faso en el estadio de River, mientras que concluirá la triple fecha el martes 6 ante Benín, también en el Monumental.

De este modo, Argentina enfrentará tres partidos en una semana, con un encuentro fuera de Buenos Aires y dos en el estadio de River, brindando a Scaloni una nueva oportunidad para continuar con la preparación y evaluación del plantel tras la final del Mundial y las bajas, especialmente el retiro de Lionel Messi.

Lectura rápida

¿Cuándo se jugarán los amistosos?
Entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.

¿Contra quién jugará Argentina en Córdoba?
Se enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Dónde se jugarán los partidos en Buenos Aires?
Los partidos se disputarán en el estadio de River Plate.

¿Qué otros equipos enfrentará Argentina?
Se medirá con Burkina Faso y Benín en sus presentaciones en Buenos Aires.

¿Cuál es el objetivo de estos amistosos?
Permitir a Scaloni evaluar y preparar al plantel tras el Mundial y las bajas en el equipo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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