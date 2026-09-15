La Selección argentina jugará tres amistosos en el país entre septiembre y octubre

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- La Selección argentina regresará a la acción en el país con una serie de tres amistosos internacionales que se llevarán a cabo entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, en el contexto de una nueva fecha FIFA.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará esta serie en el interior del país. El miércoles 30 de septiembre, se enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, marcando el comienzo de esta seguidilla de encuentros.

Posteriormente, el campeón del mundo tendrá dos presentaciones consecutivas en la capital. El sábado 3 de octubre, se medirá con Burkina Faso en el estadio de River, mientras que concluirá la triple fecha el martes 6 ante Benín, también en el Monumental.

De este modo, Argentina enfrentará tres partidos en una semana, con un encuentro fuera de Buenos Aires y dos en el estadio de River, brindando a Scaloni una nueva oportunidad para continuar con la preparación y evaluación del plantel tras la final del Mundial y las bajas, especialmente el retiro de Lionel Messi.