Este martes se realiza la asamblea de socios de Belgrano: todo lo que hay que saber

FOTO: La asamblea se realizará en el Gigante de Alberdi.

Este martes 15 de septiembre, Belgrano realizará su Asamblea General Extraordinaria en el Estadio Julio César Villagra. Durante el encuentro se tratará la propuesta de modernización del Estatuto de la institución.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para participar, los socios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser mayores de 18 años.

- Contar con al menos un año de antigüedad como socio.

- Estar al día con la cuota social correspondiente a agosto.

Las puertas del estadio abrirán a las 18 y el ingreso será por Hualfín 513, Portón 14.

Además, el Salón de Usos Múltiples estará abierto para los socios y estará disponible el trofeo del campeón, para quienes quieran conocer el nuevo espacio del Gigante y compartir un momento junto a la Copa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La sede social atenderá hasta las 17, mientras que desde las 18 habrá atención en la boletería de calle Arturo Orgaz.

También habrá estacionamiento sobre calle La Tablada, con un valor de $5.000.

De esta manera, el club invitó a sus socios y socias a participar de una instancia que considera trascendental para la vida institucional de Belgrano.