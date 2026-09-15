Este martes se realiza la asamblea de socios de Belgrano: todo lo que hay que saber
Desde las 18, en el estadio Julio César Villagra, los socios del "Pirata" debatirán el proyecto de modernización integral del estatuto. Los detalles.
15/09/2026 | 13:25Redacción Cadena 3
FOTO: La asamblea se realizará en el Gigante de Alberdi.
Este martes 15 de septiembre, Belgrano realizará su Asamblea General Extraordinaria en el Estadio Julio César Villagra. Durante el encuentro se tratará la propuesta de modernización del Estatuto de la institución.
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Tras intentar sin suerte que las partes llegaran a un acuerdo, el magistrado Eduardo Chiavassa no aceptó el recurso de dirigentes opositores del club. Por lo tanto, se debatirá normalmente la modernización del estatuto.
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Para participar, los socios deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayores de 18 años.
- Contar con al menos un año de antigüedad como socio.
- Estar al día con la cuota social correspondiente a agosto.
Las puertas del estadio abrirán a las 18 y el ingreso será por Hualfín 513, Portón 14.
Además, el Salón de Usos Múltiples estará abierto para los socios y estará disponible el trofeo del campeón, para quienes quieran conocer el nuevo espacio del Gigante y compartir un momento junto a la Copa.
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La sede social atenderá hasta las 17, mientras que desde las 18 habrá atención en la boletería de calle Arturo Orgaz.
También habrá estacionamiento sobre calle La Tablada, con un valor de $5.000.
De esta manera, el club invitó a sus socios y socias a participar de una instancia que considera trascendental para la vida institucional de Belgrano.
Lectura rápida
¿Cuándo se realizará la Asamblea General Extraordinaria? El 15 de septiembre.
¿Dónde tendrá lugar el evento? En el Estadio Julio César Villagra.
¿Cuáles son los requisitos para participar? Ser mayor de 18 años, tener al menos un año de antigüedad como socio y estar al día con la cuota social.
¿A qué hora abrirán las puertas del estadio? A las 18.
¿Qué ofrecerá el club a los socios durante el evento? Acceso al Salón de Usos Múltiples y la oportunidad de ver el trofeo del campeón.