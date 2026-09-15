Premios Hugo: Celebración de las mejores comedias musicales en el Teatro Coliseo
El Teatro Coliseo fue el escenario de la 16.ª edición de los Premios Hugo, donde se celebraron los logros más destacados de la comedia musical argentina en la última temporada.
FOTO: Se entregaron los Premios Hugo.
Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- El Teatro Coliseo fue el punto de encuentro para las figuras más relevantes del teatro comercial en la 16.ª edición de los Premios Hugo, que celebró lo mejor de la comedia musical. La gala estuvo organizada por el director teatral Ricky Pashkus junto a su colega Pablo Gorlero.
Entre las producciones que sobresalieron se encuentran "Billy Elliot", bajo la dirección de Rubén Szuchmacher, y las obras "Hairspray" y "Company", dirigidas por Fernando Dente. El jurado analizó los espectáculos que se presentaron entre el 1 de agosto de 2025 y julio pasado.
En la velada, se otorgaron dos premios especiales por trayectoria: uno al reconocido actor y dramaturgo Gustavo "Tweety" Monje, y otro a la profesora y directora de danza Elizabeth de Chapeaurouge.
Los ganadores fueron:
MEJOR MUSICAL
Billy Elliot
MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA
Alejandra Perlusky (Billy Elliot)
MEJOR MUSICAL OFF
La culpa es de la tierra
MEJOR DIRECCIÓN GENERAL
Fernando Dente (Company)
MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
El mago de Oz
MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSICAL OFF
Agustín Iannone (¡Hostias, Isabel!)
MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL
The ópera locos
MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA
Fernando Dente (Company)
MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO
Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE
Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele)
MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Martín Bergman y Delfina Pallardó (Kilómetros)
REVELACIÓN FEMENINA
Belén Bilbao (Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Emiliano Larea (El mago de Oz)
MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL
Constanza Díaz Falú (The ópera locos)
MEJOR DISEÑO DE SONIDO
Gastón Briski (Billy Elliot)
MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Marina Svartzman (Remigio Verdiales, un carpincho)
MEJOR CARACTERIZACIÓN
Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA
Vanesa Butera (Company)
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE
Belén Cabrera (Hairspray)
MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL
Anteo Del Mastro - Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)
MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF
Gustavo Manzanal - Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)
REVELACIÓN MASCULINA
Damián Betular (Hairspray)
MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL
Duilio Smiraglia (The ópera locos)
MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO
Clara Christensen - Tomás Caia (Espejos marcados)
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL
Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Julia Morgado (El salpicón)
MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL
Club Media - Olga (Hairspray)
Diego Romay - Omar Romay (Billy Elliot)
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE
Mariano Taccagni (Billy Elliot)
Sebastián Holz (Company)
MEJORES ARREGLOS MUSICALES
Murci Bouscayrol - Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
Gaby Goldman (Billy Elliot)
MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Gonzalo Córdoba Estévez (El mago de Oz)
MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Fernando Nazar (Remigio Verdiales, un carpincho)
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Javier Ponzio (Remigio Verdiales, un carpincho)
MEJOR DIRECCIÓN VOCAL
Gaby Goldman - Pilar Noseda (Billy Elliot)
MEJOR ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL
José Ponce Aragón - Maximiliano Vecco (Charlie y la fábrica de chocolate)
MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS
Rubén Szuchmacher - Lautaro Vilo (libro de Billy Elliot)
MEJOR COREOGRAFÍA
Vanesa García Millán (Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA
Pichu Straneo (Anastasia)
MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Teatro Nacional Cervantes (El mago de Oz)
Agencia NA
[Fuente: Noticias Argentinas]