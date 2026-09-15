Por la heroica: Platense recibe a Fluminense buscando avanzar a semis de la Libertadores

Platense recibe este martes a Fluminense de Brasil en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo argentino tiene la misión de revertir el 2-0 que sufrió en la ida, disputada en el emblemático Estadio Maracaná.

El partido se disputa desde las 19 en el Estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro designado para este choque es el chileno Cristian Garay, con su compatriota Juan Sepúlveda a cargo del VAR.

Dirigido por Martín Palermo, Platense llega a este crucial partido con el desafío de superar el marcador adverso. En el encuentro de ida, los goles de Fluminense fueron anotados por Nonato y Hulk, lo que dejó al "Calamar" en una situación complicada para avanzar a las semifinales.

El camino de Platense en la Copa Libertadores comenzó con el "Marrón" avanzando como segundo en su grupo, y en los octavos de final logró eliminar a O'Higgins de Chile en una serie que se definió por penales.

Por su parte, Fluminense también tuvo un recorrido difícil en la fase de grupos, donde terminó en la segunda posición de su zona. En un giro inesperado, logró avanzar gracias a un triunfo de Independiente Rivadavia de Mendoza, que le permitió continuar en la competencia. En los octavos de final, el equipo brasileño se volvió a enfrentar a Independiente Rivadavia y lo eliminó en una emocionante tanda de penales.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Gaston Togni; Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Renê; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Yeferson Soteldo; Hulk. DT: Marcao.

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