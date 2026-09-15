Cayó el consumo de carne: "La demanda quisiera comer, lo que cae es la oferta, y el precio sube"

El consumo de carne vacuna en Argentina cayó en el último año y cada habitante come casi cinco kilos menos que en 2025. Sin embargo, el consultor ganadero Víctor Tonelli advirtió que presentar el dato como un desplome provocado exclusivamente por la situación económica es una mirada parcial. “Es un dato real, lo que pasa es que está muy acotado y claramente tiene intencionalidad”, sostuvo en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Tonelli explicó que la reducción del consumo de carne vacuna forma parte de un proceso que lleva décadas y que también se observa en otros países. “Hace seis décadas consumíamos 82 kilos de carne vacuna y 12 kilos de pollo y cerdo”, señaló. Según describió, desde entonces se produjo una transformación progresiva de la dieta: “A lo largo de estas seis décadas hemos caído casi 5 kilos por habitante y por año cada década, y hemos subido 10 kilos de carne de pollo y cerdo por década”.

Para el especialista, entonces, no se trata de un fenómeno nuevo ni exclusivamente argentino. “Es un cambio estructural que se viene dando hace muchísimo tiempo, no es nuevo, no debería llamar la atención, y se alinea con lo que pasa en el mundo”, afirmó. En ese contexto, explicó que la carne vacuna tiene costos de producción superiores a los de otras proteínas animales y que esa diferencia termina trasladándose al precio que enfrenta el consumidor.

La caída más pronunciada registrada durante el último año, de acuerdo con Tonelli, tiene además una explicación vinculada con la oferta. Argentina perdió aproximadamente 3,5 millones de cabezas de ganado y eso redujo la disponibilidad de carne. “Lo que cayó es la oferta, 7% respecto del año pasado, por un tema de recomposición de stocks y cambio en la estructura del negocio”, detalló. Por eso, sostuvo que el menor consumo no necesariamente significa que haya desaparecido el deseo de comer carne vacuna.

“Claramente no es que cae la demanda. La demanda quisiera comer. Lo que cae es la oferta y, en consecuencia, el precio sube”, explicó Tonelli. Según su análisis, el encarecimiento del producto termina retroalimentando la reducción del consumo interno, porque los compradores buscan alternativas más económicas para mantener la presencia de carne en sus mesas.

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En ese escenario, el cerdo y el pollo ganan terreno. Tonelli remarcó que el diferencial de precios es determinante para las decisiones de compra. “El cerdo vale la mitad que la carne vacuna y el pollo cuatro veces menos”, indicó. Incluso planteó un ejemplo concreto: “Si me compro unas ribs o unas costillitas de cerdo a 8.000, 8.100 pesos el kilo, y me compro un asado y tengo que pagar 16.000, me compro dos por uno”.

El consultor anticipó además que la tendencia podría profundizarse. “Te anticipo en los próximos 10 años va a caer probablemente otros 5 kilos más, o tal vez más kilos”, afirmó. Para Tonelli, esto responde a una modificación estructural de los precios relativos y a una dieta cada vez más diversificada, en la que las carnes de cerdo y pollo tienen una participación creciente.

La transformación también tiene una explicación productiva. Tonelli señaló que producir carne vacuna requiere mucho más tiempo que producir pollo o cerdo. “Desde el momento de la concepción del embrión, para irnos al momento uno o cero, son tres años y medio. El pollo son menos de dos meses y el cerdo son menos de seis”, explicó. A eso sumó las diferencias en las condiciones de producción: “Los otros hacen bajo techo, condiciones de atmósfera controlada, de clima, de humedad, y el otro es a cielo abierto”.

Pese a la caída del consumo interno, Tonelli aseguró que producir carne vacuna continúa siendo un negocio atractivo. “Sí, hoy sí”, respondió al ser consultado sobre si sigue siendo rentable tener vacas en el campo. Explicó que el valor del ganado alcanzó niveles récord y que existe una fuerte demanda internacional, aunque advirtió que ingresar al negocio requiere una inversión elevada porque “está caro el ganado para entrar”.

Finalmente, el especialista descartó que las alternativas que durante los últimos años buscaron reemplazar a la carne tradicional hayan logrado consolidarse. Consultado por la carne de laboratorio y los productos vegetales, fue contundente: “Murió. Murió porque era un relato”. Según Tonelli, varias grandes compañías que apostaron por esos productos atravesaron graves dificultades económicas. Y cerró con una defensa de la carne vacuna tradicional: “Un buen bife de chorizo es más carito, pero bueno, nada lo reemplaza”.

Entrevista de Hernán Funes.