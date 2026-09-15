La F1 publicó el Power Ranking de Madrid y Colapinto fue elegido entre los mejores

Franco Colapinto fue reconocido entre los pilotos más destacados del Gran Premio de España de Fórmula 1. El argentino ocupó el cuarto lugar en los Power Rankings oficiales de la categoría, con una puntuación de 8,2.

La evaluación lo ubicó solamente por detrás de los tres pilotos que terminaron en el podio en Madrid: Lando Norris (9,6), Kimi Antonelli (8,8) y Max Verstappen (8,6).

Colapinto, entre los mejores de Madrid

Los Power Rankings son elaborados por un panel de cinco expertos que analiza el rendimiento de los pilotos durante todo el fin de semana y asigna una puntuación de hasta 10 puntos.

El objetivo es valorar la actuación individual de cada corredor, independientemente del rendimiento y el potencial de su monoplaza. Las calificaciones de los especialistas se promedian y luego se acumulan durante la temporada.

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Después de Colapinto quedaron Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg. El top 10 lo completaron Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Esteban Ocon y Liam Lawson.

Otro reconocimiento a la evolución del argentino

El cuarto puesto llega después de uno de los mejores fines de semana de Colapinto desde su llegada a Alpine.

El piloto argentino avanzó por segunda carrera consecutiva a la Q3, se clasificó noveno y durante la carrera llegó a avanzar tres posiciones antes de finalizar en el séptimo lugar y sumar seis puntos.

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FOTO: Franco Colapinto en el Power Ranking de la F1.

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Con ese resultado, Colapinto se ubica actualmente en el 12° puesto del campeonato.

La evaluación de los Power Rankings también pone el foco en la evolución que viene mostrando durante 2026. La categoría destacó el crecimiento de su confianza a medida que acumula experiencia y, particularmente, sus actuaciones en las últimas dos carreras, en Monza y Madrid, donde volvió a alcanzar la Q3 y consiguió sumar puntos.

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FOTO: Así quedó la tabla general del Power Ranking de la F1.

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Un momento de confianza

El reconocimiento de la Fórmula 1 coincide con las sensaciones que dejó el propio Colapinto después de la competencia en Madrid.

El argentino había definido su actuación como uno de sus mejores fines de semana desde que compite en la Fórmula 1, una muestra del crecimiento que viene experimentando en Alpine.

Así, el cuarto lugar en los Power Rankings se suma a los resultados obtenidos en pista y representa otro respaldo al presente del piloto argentino, que atraviesa una etapa de crecimiento y mayor confianza en la máxima categoría.

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