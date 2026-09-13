Colapinto flameó la bandera argentina tras la carrera: "Fue uno de mis mejores días en la F1"
Se la alcanzó un banderillero. El piloto pilarense culminó su participación en el Gran Premio de España con un meritorio séptimo lugar. Destacó el apoyo de los hinchas argentinos en el circuito.
FOTO: La bandera argentina, en el Alpine de Franco Colapinto.
FOTO: Franco Colapinto terminó en el 7mo puesto.
Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una actuación notable al finalizar en la séptima posición del Gran Premio de España, que se llevó a cabo en Madrid, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.
Al concluir la carrera, Colapinto manifestó su satisfacción por el fin de semana exitoso y por el apoyo de los fanáticos argentinos presentes en el circuito: "Poder llevar una bandera argentina en un Fórmula 1 por segunda vez —la llevé en Argentina también—, pero ahora llevarla acá en una carrera de verdad, después de un buen resultado, es muy especial", comentó, y explicó cómo obtuvo la bandera: "Me la dio un comisario y me estaba esperando para dármela, así que le agradecemos al banderillero argentino".
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Colapinto flameando la bandera argentina en Madring ????????? pic.twitter.com/t7iOO6qhxO— Tino (@TinoCLeclerc) September 13, 2026
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Evaluando su rendimiento, el piloto de Alpine resaltó el balance del fin de semana: "Estaba dentro de las mejores, creo que como fin de semana completo, ayer fue muy bueno, creo que fue de los mejores días míos en la F1, más como clasificación fue creo que la mejor. Y nada, hoy lo cerré con una buena carrera, largué de vuelta muy bien, avancé".
Además, abordó las dificultades que enfrentó en la pista durante la prueba: "Perdí muchísimo tiempo con Bortoleto, que doblaba muy bien en la 1 y 2, y la verdad usaba el boost saliendo de la 2 pero no me acercaba, me acercaba a 2-3 décimas, muy poquito. Así que no me daba para pasar y estuve muy cerca un par de veces de tocarnos, se movía bastante mal. Así que nada, después obviamente contento que lo pude pasar y mantener el puesto con Piastri".
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Fórmula 1. Colapinto brilló en Madrid y terminó séptimo en el GP de España: volvió a ganar Antonelli
El piloto pilarense edificó una extraordinaria largada, en la que ganó dos puestos, y después mantuvo el ritmo en la carrera. Terminó por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. El joven italiano fue el ganador.
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En la parte alta de la competencia, la victoria fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien logró su octavo triunfo del año, ampliando su ventaja a 292 puntos en la clasificación y acercándose al título. El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). La acción de la máxima categoría continuará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú.
Lectura rápida
¿Qué posición logró Colapinto en el GP de España?
Franco Colapinto finalizó en la séptima posición.
¿Qué expresó Colapinto sobre su actuación?
Colapinto se mostró muy feliz, considerándolo uno de sus mejores días en la F1.
¿Qué destacó Colapinto sobre los hinchas?
El piloto agradeció el apoyo de los fanáticos argentinos en el circuito.
¿Quién ganó la carrera?
La victoria fue para Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
¿Cuál es el próximo evento en F1?
La próxima carrera será el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.
[Fuente: Noticias Argentinas]