Tragedia en Laguna del Monte: cuatro pescadores ahogados y uno sigue desaparecido
Ocurrió en el partido bonaerense de Guaminí. Tres de los pescadores fueron hallados el sábado sin vida y este domingo encontraron al guía.
FOTO: Tragedia en Laguna del Monte: cuatro pescadores ahogados y uno sigue desaparecido
Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- Cuatro personas, entre ellas tres pescadores y un guía, fallecieron ahogadas tras el vuelco de una lancha en la Laguna del Monte, ubicada en el partido bonaerense de Guaminí.
El accidente, ocurrido el sábado en uno de los espejos de agua del sistema de las Encadenadas del Oeste, generó un importante operativo de rescate que involucró a la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.
Las autoridades identificaron a los fallecidos como José Domingo Carrizo, de 84 años, oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.
En las últimas horas, se localizó el cuerpo del guía de pesca, José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó.
Sin embargo, un quinto pescador permanece desaparecido, y la búsqueda se reanudó este domingo por la mañana.
Según información preliminar, los cinco hombres estaban en la embarcación cuando, por razones que se están investigando, la lancha perdió estabilidad y volcó en la laguna.
El vuelco llevó a que todos los ocupantes cayeran al agua, lo que provocó la activación inmediata de un operativo de emergencia para encontrarlos.
Las labores de rescate se centraron en diferentes áreas de la laguna, buscando establecer el recorrido que pudo haber seguido la embarcación y localizar al pescador desaparecido.
Por su parte, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí ha decidido suspender las actividades de pesca en la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Laguna del Monte?
Una lancha volcó, resultando en la muerte de cuatro personas y la desaparición de un quinto pescador.
¿Quiénes son las víctimas?
Los fallecidos son José Domingo Carrizo, Carlos Augusto Pérez, José Luna y el guía José Antonio Bianchi.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El incidente ocurrió el sábado, 12 de septiembre, y la búsqueda del desaparecido continúa.
¿Dónde sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar en la Laguna del Monte, en Guaminí, Buenos Aires.
¿Cómo se está manejando la búsqueda?
Se realizó un operativo de rescate por parte de la Prefectura y otros servicios de emergencia para encontrar al pescador desaparecido.
[Fuente: Noticias Argentinas]