FOTO: Tragedia en Laguna del Monte: cuatro pescadores ahogados y uno sigue desaparecido

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- Cuatro personas, entre ellas tres pescadores y un guía, fallecieron ahogadas tras el vuelco de una lancha en la Laguna del Monte, ubicada en el partido bonaerense de Guaminí.

El accidente, ocurrido el sábado en uno de los espejos de agua del sistema de las Encadenadas del Oeste, generó un importante operativo de rescate que involucró a la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como José Domingo Carrizo, de 84 años, oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.

En las últimas horas, se localizó el cuerpo del guía de pesca, José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó.

Sin embargo, un quinto pescador permanece desaparecido, y la búsqueda se reanudó este domingo por la mañana.

Según información preliminar, los cinco hombres estaban en la embarcación cuando, por razones que se están investigando, la lancha perdió estabilidad y volcó en la laguna.

El vuelco llevó a que todos los ocupantes cayeran al agua, lo que provocó la activación inmediata de un operativo de emergencia para encontrarlos.

Las labores de rescate se centraron en diferentes áreas de la laguna, buscando establecer el recorrido que pudo haber seguido la embarcación y localizar al pescador desaparecido.

Por su parte, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí ha decidido suspender las actividades de pesca en la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.