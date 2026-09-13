Romina Imwinkelreid ganó la primera medalla argentina en los Suramericanos
La santafesina terminó tercera en la competencia disputada en el lago del Parque del Sur y consiguió la presea de bronce. Su coterránea Candela Giordanino fue cuarta.
13/09/2026 | 12:43Redacción Cadena 3
FOTO: Romina Imwinkelreid habló con Cadena 3 tras ganar la medalla de bronce.
FOTO: Romina Imwinkelreid ganó el bronce en aguas abiertas.
La primera medalla argentina en los Juegos Suramericanos 2026 llegó de la mano de la santafesina Romina Imwinkelried, quien conquistó la presea de bronce en una apasionante definición.
La oriunda de San Jerónimo Norte finalizó tercera en la competencia desarrollada en el lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe.
Las brasileñas Ana Cunha y Cibelle Eichelberger se quedaron con las dos primeras posiciones y obtuvieron, respectivamente, las medallas de oro y plata.
La otra representante argentina en la competencia, Candela Giordanino, también santafesina, terminó en el cuarto lugar.
La definición fue muy ajustada entre las dos locales. Imwinkelried cruzó la meta apenas una décima de segundo por delante de Giordanino y ganó "por una uña" para quedarse con el tercer puesto y darle a Argentina su primera medalla en los Suramericanos 2026.
"Es un orgullo tremendo estar acá, con mi familia. Es mucha emoción contenida. Uno tiene que prepararse, mantener la mente fría, y ahora puedo aflojar y dimensionar lo que viví", señaló en rueda de prensa, en donde estaba Cadena 3.
"Fue una prueba dura, con rivales de nivel. Pudimos imponer el ritmo con Cande desde el comienzo, lo que habla de la preparación que llevamos a cabo. En los metros finales, tenía ganas de vomitar, con el ácido láctico por explotar. No sé cómo llegué", cerró, entre risas.
La increíble historia de la ganadora
Ana Cunha, ganadora de la medalla de oro en Aguas Abiertas, lleva 20 años compitiendo en los Sudamericanos y es la octava medalla que consigue.
Un dato de color: hoy compitió contra Candela Giordanino, la nadadora argentina que salió cuarta, y tiempo atrás supo competir contra la mamá de Candela, Celeste Puñet.
Informe de Matías Arrieta
Lectura rápida
1. ¿Quién ganó la primera medalla argentina en los Juegos Suramericanos 2026?
Romina Imwinkelried ganó la primera medalla argentina en los Juegos Suramericanos 2026.
2. ¿Qué tipo de medalla obtuvo Romina Imwinkelried?
Romina Imwinkelried obtuvo la medalla de bronce.
3. ¿Dónde se desarrolló la competencia?
La competencia se desarrolló en el lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe.
4. ¿Quiénes ocuparon las primeras posiciones en la competencia?
Las brasileñas Ana Cunha y Cibelle Eichelberger ocuparon las dos primeras posiciones, obteniendo oro y plata, respectivamente.
5. ¿Cuál fue la diferencia de tiempo entre Imwinkelried y Giordanino?
Imwinkelried cruzó la meta apenas una décima de segundo por delante de Giordanino.