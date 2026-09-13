Romina Imwinkelreid ganó la primera medalla argentina en los Suramericanos

La primera medalla argentina en los Juegos Suramericanos 2026 llegó de la mano de la santafesina Romina Imwinkelried, quien conquistó la presea de bronce en una apasionante definición.

La oriunda de San Jerónimo Norte finalizó tercera en la competencia desarrollada en el lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe.

Las brasileñas Ana Cunha y Cibelle Eichelberger se quedaron con las dos primeras posiciones y obtuvieron, respectivamente, las medallas de oro y plata.

La otra representante argentina en la competencia, Candela Giordanino, también santafesina, terminó en el cuarto lugar.

La definición fue muy ajustada entre las dos locales. Imwinkelried cruzó la meta apenas una décima de segundo por delante de Giordanino y ganó "por una uña" para quedarse con el tercer puesto y darle a Argentina su primera medalla en los Suramericanos 2026.

"Es un orgullo tremendo estar acá, con mi familia. Es mucha emoción contenida. Uno tiene que prepararse, mantener la mente fría, y ahora puedo aflojar y dimensionar lo que viví", señaló en rueda de prensa, en donde estaba Cadena 3.

"Fue una prueba dura, con rivales de nivel. Pudimos imponer el ritmo con Cande desde el comienzo, lo que habla de la preparación que llevamos a cabo. En los metros finales, tenía ganas de vomitar, con el ácido láctico por explotar. No sé cómo llegué", cerró, entre risas.

La increíble historia de la ganadora

Ana Cunha, ganadora de la medalla de oro en Aguas Abiertas, lleva 20 años compitiendo en los Sudamericanos y es la octava medalla que consigue.

Un dato de color: hoy compitió contra Candela Giordanino, la nadadora argentina que salió cuarta, y tiempo atrás supo competir contra la mamá de Candela, Celeste Puñet.

Informe de Matías Arrieta