El regreso de la alfombra: por qué los diseñadores apuestan al tapizado de pared a pared

FOTO: El regreso de la alfombra de pared a pared en el diseño moderno

La alfombra de pared a pared ha comenzado a recuperar su protagonismo en el mundo del diseño de interiores, a pesar de ser considerada por muchos como un elemento del pasado. Según Killy Scheer, fundadora de Scheer Co., "la idea de que la alfombra de pared a pared está inherentemente pasada de moda ignora la diferencia entre un producto genérico y una elección de material bien pensada". Scheer argumenta que, en ocasiones, una habitación completamente alfombrada puede resultar revitalizante y moderna.

Entre las razones que los diseñadores encuentran para valorar este tipo de alfombra, Scheer destaca que "una buena alfombra puede ser extraordinariamente lujosa". Agrega que este tipo de revestimiento suaviza los sonidos, aporta calidez, introduce color o patrones en un espacio y otorga una calidad envolvente a la habitación.

Por su parte, Paloma Contreras, fundadora de Paloma Contreras Design, resalta la durabilidad de la alfombra de pared a pared. "Se mantiene en buen estado con el tiempo", afirma. "Utilizar una alfombra de alta calidad, hecha de mezcla de lana con un diseño sencillo, ofrece un resultado que se ve tan atractivo como el de un suelo de madera con una alfombra recortada".

Sin embargo, los diseñadores, como Scheer, reconocen que la alfombra de pared a pared tiene sus limitaciones. Se recomienda evitarla en espacios de convivencia principal y, en cambio, utilizarla en áreas como dormitorios, bibliotecas y vestidores, donde el confort y la tranquilidad son esenciales. Molly Miller, fundadora de Molly Miller Interiors, también comparte esta opinión. "Hay algo realmente encantador en salir de la cama y pisar un suelo suave y silencioso", menciona.

En su apartamento de Manhattan, el diseñador Alexander D. Wilson eligió instalar una alfombra de pared a pared con un atractivo diseño de estampado animal, mostrando cómo este estilo puede ser moderno y atractivo.

Para aquellos que aún temen que la alfombra de pared a pared se vea anticuada en sus hogares, Miller sugiere buscar texturas bellas, geométricos sutiles y fibras naturales como la lana o mezclas de lana, evitando los patrones excesivos o sintéticos. "El resultado se siente sofisticado y acogedor, en lugar de anticuado", asegura.

Además, Miller aconseja no superponer ninguna alfombra en la alfombra de pared a pared. "No funciona para el modo en que yo la uso, donde la alfombra es un elemento del diseño en sí, en lugar de solo una base para otro revestimiento de suelo", concluye.