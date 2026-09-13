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La importancia de un lugar para los zapatos en el hogar

Karen Larkin, fundadora de Belle Home, destaca la necesidad de un espacio para los zapatos en la entrada del hogar. Esto evita que la suciedad se esparza por toda la casa.

13/09/2026 | 09:52Redacción Cadena 3

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Karen Larkin, fundadora de la empresa de limpieza Belle Home en Connecticut, enfatizó la importancia de contar con un lugar específico para dejar los zapatos al ingresar a un hogar. Esta medida simple puede marcar una gran diferencia en la limpieza general de la vivienda.

La razón principal por la que Larkin sugiere esta práctica es que, sin un espacio adecuado, toda la suciedad que se acumula en las suelas—como polvo, barro, arena y sal de carretera—se transfiere a cada rincón del hogar. Esto convierte una tarea menor, como limpiar la entrada, en un trabajo mucho más extenso que puede requerir fregar toda la casa.

Además, el contacto constante con el suelo puede causar que la madera terminada se raye, lo que a su vez afecta la estética y durabilidad del piso. Por lo tanto, contar con un lugar designado para los zapatos no solo facilita la limpieza, sino que también ayuda a preservar la calidad de los pisos.

Lectura rápida

¿Quién es Karen Larkin?
Fundadora de la empresa de limpieza Belle Home en Connecticut.

¿Qué sugiere Larkin para mantener la limpieza?
Recomienda tener un lugar específico para dejar los zapatos al ingresar a casa.

¿Por qué es importante esta recomendación?
Evita que la suciedad de los zapatos se esparza por toda la casa.

¿Qué problemas puede causar la suciedad en los pisos?
Puede rayar la madera terminada y complicar la limpieza del hogar.

¿Qué tipo de suciedad se lleva en los zapatos?
Polvo, barro, arena y sal de carretera son algunos de los contaminantes.

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