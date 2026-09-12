Cinco usos peligrosos del soplador de hojas que debes evitar

A pesar de la comodidad que ofrecen los sopladores de hojas, su uso genera controversia. Algunas voces, como la de Martha Stewart, incluso sugieren que no deberían ser utilizados. Una de sus preocupaciones radica en que limpiar hojas del jardín puede afectar el hábitat de insectos que hibernan, los cuales son esenciales para polinizadores como mariposas y abejas. Sin embargo, no es necesario elegir entre un jardín libre de hojas y el apoyo a los polinizadores. Plantar un jardín de flores diversas con especies nativas y limitar el uso de pesticidas son excelentes maneras de lograr ambas cosas.

No obstante, existen otros usos controvertidos del soplador de hojas que son peligrosos. A continuación, se presentan los cinco principales usos que deben evitarse, según el equipo de Good Housekeeping y otros profesionales de la industria.

El primer uso peligroso es limpiar techos o canaletas. Operar un soplador de hojas desde un techo o escalera representa un gran riesgo de seguridad, especialmente si las superficies están resbaladizas. Además de provocar lesiones físicas, la fuerza del soplador puede dañar el techo, levantando y agrietando las tejas o despojando los pequeños gránulos que protegen el asfalto del sol y las inclemencias del tiempo. Para limpiar canaletas, se recomienda adquirir un kit de limpieza, como el de ECHO, que cuenta con un accesorio de 15 pies que permite limpiar hojas y escombros desde el suelo.

El segundo uso a evitar es despejar hojas de los canteros. Aunque es aceptable usar un soplador para limpiar el césped, no se debe dirigir la herramienta hacia los canteros. La fuerza del aire puede eliminar la capa superior del suelo y cualquier cobertura de mantillo que brinde aislamiento durante el invierno. También puede alterar el equilibrio de los microbios del suelo que nutren las plantas durante todo el año.

El tercer uso peligroso es limpiar un sitio de trabajo. El polvo de materiales como yeso, concreto y otros contiene sílice y partículas finas que son perjudiciales para los pulmones. Usar un soplador de hojas para limpiar un sitio de trabajo dispersará estas partículas en el aire, aumentando la exposición a sus efectos nocivos.

El cuarto uso a evitar es barrer superficies de grava. Algunos sopladores alcanzan velocidades de aire cercanas a 200 millas por hora, lo que puede lanzar grava y pequeñas piedras al aire, representando un riesgo de daño a la propiedad o lesiones a transeúntes desprevenidos. Es fundamental asegurarse de que no haya personas cerca al utilizar un soplador de hojas. Jason Wilk, gerente de producto de ECHO Inc., aconsejó mantener a todos los niños, espectadores y mascotas a una distancia mínima de 50 pies durante su operación.

Por último, se debe evitar el uso del soplador en hojas mojadas. Este es un problema de mala sincronización. Nunca es recomendable operar un soplador cuando está lloviendo o cuando el jardín está húmedo. Las hojas pegadas son difíciles de quitar, lo que obliga a trabajar más de lo necesario. Además, utilizar el modo de aspiración (disponible en muchos modelos) con material húmedo puede obstruir el ventilador, reduciendo la eficacia de la máquina y potencialmente dañando su motor.