Las tendencias de decoración navideña 2026: el regreso de los lazos y el estilo de Joanna Gaines

En el mundo del diseño de interiores, la creatividad y la originalidad se han convertido en pilares fundamentales para decorar los hogares. Este año, una tendencia que se destaca es el uso de lazos en la decoración navideña, una propuesta que invita a personalizar los espacios con un toque lúdico y colorido. La reconocida diseñadora Joanna Gaines lanzó su nueva colección navideña de Magnolia, donde los lazos son protagonistas y prometen dar un giro encantador a las celebraciones.

La colección, que busca fomentar la expresión personal en la decoración, se inspira en la idea de que cada hogar debe reflejar la singularidad de quienes lo habitan. En palabras de Gaines, "A medida que el invierno se instala y la naturaleza se retira, nuestro primer regalo de la temporada es el espacio en blanco, para colorear nuestros propios momentos festivos y relatos de celebración".

Uno de los elementos que más llamó la atención de la colección es el impresionante adorno para la cima del árbol, elaborado en latón. Este diseño inesperado y elegante tiene un precio accesible de menos de $30. También se puede encontrar un colgador de corona similar que complementa perfectamente esta propuesta.

En cuanto a las faldas para el árbol, Gaines presenta un diseño bordado con motivos botánicos que promete cambiar la percepción de quienes consideran que este elemento es complicado de elegir. La combinación de color ocre con terciopelo resulta ideal, y los dos adorables lazos que adornan la falda son el toque perfecto que la hace destacar.

Además de estos artículos, la colección incluye otros elementos decorativos con lazos que seguramente serán del agrado de muchos. Se pueden encontrar calcetines para la chimenea adornados con lazos, así como conjuntos de adornos que incluyen campanas de latón con lazos de gran tamaño y azulejos de cerámica de estilo vintage rematados con elegantes lazos de color burdeos.

La variedad que ofrece la colección navideña de Magnolia asegura que hay algo para todos los gustos. Con tantas opciones encantadoras, solo queda hacer la lista de deseos y prepararse para disfrutar de una temporada festiva llena de estilo y personalidad.