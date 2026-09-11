La Legislatura de Buenos Aires reconoce al TC2000 por su trayectoria en el automovilismo

Buenos Aires, septiembre 11 (NA) - La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires otorgó el título de Interés Deportivo al TC2000, convirtiéndose en la primera categoría del automovilismo que recibe esta distinción formalmente. La iniciativa, que fue aprobada el 3 de septiembre, fue impulsada por los diputados Adrián Devilder y Pablo Donati. Este reconocimiento busca resaltar el impacto que ha tenido esta categoría en la evolución del automovilismo argentino durante más de cuatro décadas.

El proyecto destaca que el TC2000 ha acompañado los cambios en la industria automotriz, integrando tecnología e innovación en sus competencias. En los próximos días se dará a conocer la fecha de la ceremonia donde se hará entrega de la distinción.

Además, este reconocimiento subraya la relación histórica entre el TC2000 y Buenos Aires, que comenzó con la primera carrera del Torneo Presentación en 1979, realizada en el Autódromo de Buenos Aires, un escenario que ha sido testigo de momentos clave en la historia de la categoría.

En dicho Autódromo se llevaron a cabo las 19 ediciones de los emblemáticos 200 Kilómetros de Buenos Aires. En 2012, el TC2000 realizó una carrera callejera en las avenidas de la Ciudad, incluyendo la icónica 9 de Julio y el Obelisco. Un año después, en 2013, se organizó otro circuito urbano en el barrio de Recoleta.

Recientemente, en 2026, el TC2000, bajo la gestión del Grupo Tango Sport Team y dirigido por Alejandro Levy y Diego Levy, volvió a realizar una carrera en las calles de Buenos Aires. La temporada se inauguró el 15 de marzo en un circuito urbano montado en el Parque de la Ciudad y la Avenida Roca, marcando el regreso de una tradición importante en la historia deportiva de la Ciudad.

En esta nueva etapa, el TC2000 ha incorporado SUV de 500 HP, con aerodinámica avanzada y tecnologías inspiradas en el automovilismo internacional.

La declaración de la Legislatura resalta así una trayectoria que abarca casi medio siglo y una historia que está intrínsecamente ligada a Buenos Aires: el TC2000 comenzó su andadura en la Ciudad, siendo parte de sus momentos deportivos más destacados y actualmente regresando a una nueva etapa en el automovilismo porteño.